আত্মগোপনে থাকা আওয়ামী লীগ নেত্রী শাহজাদীর মনোনয়নপত্র দাখিল

নিজস্ব প্রতিবেদকবগুড়া

বগুড়া-১ (সারিয়াকান্দি-সোনাতলা) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন আলোচিত আওয়ামী লীগ নেত্রী শাহজাদী আলম (লিপি)। গতকাল সোমবার বিকেলে তাঁর কর্মী–সমর্থকেরা রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকা বগুড়া জেলা প্রশাসকের কাছে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

শাহজাদী আলম সারিয়াকান্দি উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। ২০২৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেয়ে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ওই সময় নির্বাচনে স্ত্রীর পক্ষে প্রচারণায় অংশ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে তাঁর স্বামী তৎকালীন পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি হামিদুল আলমের (মিলন) বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় গত বছর ৪ জানুয়ারি বরিশাল মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার পদ থেকে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। গণ–অভ্যুত্থানের পর শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। গণ–অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার ওপর হামলা ও হত্যার অভিযোগে শাহজাদী আলমের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়েছে। গত বছর ৫ আগস্টের পর থেকে তিনি আত্মগোপনে আছেন।

মনোনয়নপত্র দাখিলের বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করা হলে শাহজাদী আলম ফোন ধরেননি। হোয়াটসঅ্যাপে খুদে বার্তা পাঠালেও কোনো সাড়া দেননি। বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো অতিরিক্ত ডিআইজি হামিদুল আলমের মুঠোফোনও বন্ধ পাওয়া গেছে।

মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবকারী হিসেবে আছেন শাহজাদী আলমের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান মেধা এন্টারপ্রাইজের তত্ত্বাবধায়ক হেদায়েতুল ইসলাম। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল সোমবার বিকেল পাঁচটার দিকে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও বগুড়া জেলা প্রশাসকের কাছে শাহজাদী আলমের পক্ষে তাঁরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। এ সময় তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা ও মনোনয়নপত্রের সমর্থনকারী সুরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

এক প্রশ্নের জবাবে হেদায়েতুল ইসলাম বলেন, ‘ম্যাডামের (শাহজাদী আলম) বিরুদ্ধে মামলা আছে, যতদূর জানি তিনি জামিনে আছেন। তবে তিনি কোথায় আছেন সেটা আমার জানা নেই।’

