মুঠোফোনে বাড়িতে জানান সাপে কেটেছে, দুই দিন পর ধানখেতে মিলল লাশ

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ধানখেত থেকে জসিম উদ্দিন (৫৫) নামের এক কুঁচিয়াশিকারির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে বরুমচড়ার বাঘমারা এলাকা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। জসিম গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার হরিরামপুর ইউনিয়নের রামপুরা গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে আনোয়ারার বিভিন্ন এলাকায় কুঁচিয়া শিকার করে আসছেন।
পুলিশ জানায়, গত রোববার জসিম উদ্দিন মুঠোফোনে পরিবারের সদস্যদের জানান, কুঁচিয়া শিকারের সময় তাঁকে সাপে কেটেছে। এরপর জসিম উদ্দিনকে বরুমচড়া এলাকায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। একপর্যায়ে গতকাল ধানখেতে তাঁর লাশ পাওয়া যায়। তাঁর বাঁ হাতে সাপে কাটার চিহ্ন দেখা গেছে।
জানতে চাইলে আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনির হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, সাপে কাটার বিষয়টি পরিবারকে আগেই নিহত জসিম উদ্দিন জানিয়েছিলেন। পাশাপাশি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ না থাকায় স্বজনেরা জসিমের লাশ দাফনের জন্য গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গেছেন।