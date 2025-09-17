মাদারীপুরে পুকুরে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

মাদারীপুরের ডাসারে পুকুরের পানিতে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার বালিগ্রাম ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আটিপাড়া এলাকার একটি পুকুর থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
মারা যাওয়া দুই শিশু হলো ওই এলাকার নাঈম মোল্লার ছেলে হাফিজুল ইসলাম (৮) ও হামজা (৫)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার বিকেলে বাড়ির পাশে একটি খোলা স্থানে প্রতিবেশী কয়েকজন শিশু খেলছিল। এ সময় শিশু হামজা পুকুরে পানিতে নেমে হাত–পা ধুতে গেলে অসাবধানতাবশত পুকুরের পানিতে তলিয়ে যায়। ছোট ভাই পানিতে তলিয়ে গেলে তাকে বাঁচাতে বড় ভাই হাফিজুল ইসলাম পুকুরের পানিতে নামতে গেলে সে–ও তলিয়ে যায়। পরে অন্য শিশুরা প্রতিবেশী ও স্বজনদের জানালে তারা পুকুরে তল্লাশি চালিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ওই দুই শিশুকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন।
নাঈম মোল্লা পেশায় কৃষক। ঘটনার পর থেকে শিশু দুটির মা-বাবা ও আত্মীয়স্বজনদের কান্নায় পরিবেশ ভারী হয়ে উঠেছে। বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন মা–বাবা। নিহত দুই শিশুর।
নিকটাত্মীয় শাওন হাওলাদার প্রথম আলোকে বলেন, ‘নাঈম মোল্লার দুই ছেলে। দুজনই পানিতে ডুবে মারা গেল। এমন মৃত্যু কোনোভাবেই আমরা মানতে পারছি না।’
ডাসার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ এহতেশামুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক ও মর্মান্তিক।