খাগড়াছড়িতে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে দুজন গ্রেপ্তার

প্রতিনিধিখাগড়াছড়ি  

খাগড়াছড়িতে এক পাহাড়ি কিশোরীকে (১৫) দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার মাটিরাঙ্গায় এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের স্থানীয় বাসিন্দারা আটক করে পুলিশে সোপর্দ করার পর তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

গ্রেপ্তার দুজনের মধ্যে একজন কিশোর; অন্যজন হলেন রনি বিকাশ ত্রিপুরা (৩২)। এ ঘটনায় জড়িত সুমন বিকাশ ত্রিপুরা (১৮) ও রিমন ত্রিপুরা (২২) নামের দুজন পলাতক রয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় কিশোরীর বড় বোন বাদী হয়ে ওই চারজনকে আসামি করে মামলা করেছেন।

দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় হওয়া মামলার এজাহার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী ওই কিশোরী গত সোমবার উপজেলার একটি ইউনিয়নে বেড়াতে এসেছিল। ওই রাতে কিশোরী স্থানীয় একটি মন্দিরে শ্যামাপূজা দেখতে যায়। এক পর্যায়ে আসামিরা কিশোরীকে আরেকটি মন্দিরে পূজা দেখতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। পরে তাঁরা কিশোরীকে কৌশলে একটি বাগানে নিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণ করেন। সেখান থেকে রাত একটার দিকে কিশোরীকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ওই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর স্থানীয়ভাবে সালিস ডাকা হয়। পরে সেখানে রনি বিকাশ ত্রিপুরা ও ডেটল বাবু ত্রিপুরা উপস্থিত হন। ওই দুজনকে আটক করে মাটিরাঙ্গা থানা-পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।

মাটিরাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌফিকুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় কিশোরীর বড় বোন বাদী হয়ে চারজনকে আসামি করে মামলা করেছেন। বাকি দুজনকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

