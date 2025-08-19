মরদেহ
মরদেহ
জেলা

চাচার সঙ্গে ঝগড়া থামাতে গিয়ে ‘ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে’ যুবক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদকময়মনসিংহ

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বাবা-ছেলের ঝগড়া থামাতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে এক যুবক খুন হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার সিধলা ইউনিয়নের হাসনপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত যুবকের নাম মোকশেদ আলী (৩০)। তিনি একই গ্রামের মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত সাড়ে ৭টার দিকে মোকশেদের চাচা বাচ্চু মিয়া ও তাঁর ছেলে আকাশ মিয়ার মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। বাচ্চুর দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে এই বাগ্‌বিতণ্ডার সূত্রপাত। ঝগড়ার একপর্যায়ে বাবা ও ছেলের মধ্যে হাতাহাতি হয়। তাঁদের থামাতে গেলে মোকশেদকে ছুরিকাঘাতে আহত করেন আকাশ। পরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে রাত সাড়ে ৯টার দিকে মোকশেদের মৃত্যু হয়।

মোকশেদের মা পারুল বেগম জানান, মোকশেদ তাঁর চাচা বাচ্চু মিয়া ও চাচাতো ভাই আকাশ মিয়ার মধ্যে ঝগড়া থামাতে গিয়েছিলেন। সেখানে আকাশের ছুরিকাঘাতে মোকশেদ নিহত হন।

মোকশেদের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে জানান গৌরীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দিদারুল ইসলাম। তিনি আজ মঙ্গলবার সকালে বলেন, এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। অভিযোগ পেলে মামলা নেওয়া হবে।

আরও পড়ুন