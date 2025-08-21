উপদেষ্টাদের বিলাসিতা, হাঁসের মাংস খাওয়ার দৃশ্য, মানুষের কষ্ট বাড়ায়

বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেছেন, দেশে এখনো অনেকের দুবেলা ভাত জোটে না, অথচ উপদেষ্টাদের বিলাসিতা—হাঁসের মাংস খাওয়ার দৃশ্য মানুষের কষ্ট বাড়ায়।
বৃহস্পতিবার দুপুরে বরিশাল প্রেসক্লাবের মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন এমন মন্তব্য করেন।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হবে এবং আমরা চাই নির্বাচন সঠিক সময়েই হোক। কারণ, দেশে একটি দায়বদ্ধ সরকার না থাকার কারণে বিনিয়োগ বন্ধ, অর্থনীতিও স্থবির। অ্যাকাউন্টেবল গভর্নমেন্ট ছাড়া দেশের ব্যাংক খাত পুনর্বাসনও সম্ভব নয়।’
সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আরও বলেন, ‘বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নয় বলেই অর্থনীতির এই দুর্দশা। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও ব্যাংক খাতকে চাঙা করতে হলে দায়িত্বশীল সরকার দরকার, যার ম্যান্ডেট জনগণের কাছ থেকে পাওয়া।’
বিএনপির চেয়ারপারসনের এই উপদেষ্টা আরও বলেন, পিআর পদ্ধতি যাঁরা চান, তাঁরাই আবার ৩০০ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছেন। পিআর পদ্ধতি হলে তো আলাদাভাবে প্রার্থী ঘোষণার প্রয়োজনই পড়ে না। এটা সাংঘর্ষিক।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার প্রসঙ্গে সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, ‘তারেক রহমানের একটি স্পর্শকাতর মামলা আপিল বিভাগে শুনানির অপেক্ষায় আছে। যদি তিনি খালাস পান, তবে সব মামলার দায় থেকে মুক্ত হবেন। এরপরই তিনি দেশে ফিরবেন—এমনটাই আমাদের ধারণা।’
বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘জনগণকে কষ্ট দিয়ে যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁরা জনগণের পাশে নেই। আমরা চাই রাজনীতি হোক জনগণের অধিকার ও উন্নয়নের প্রশ্নে।’
সভায় বরিশাল প্রেসক্লাবের সভাপতি আমিনুল ইসলাম খসরুসহ স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।