ফেনীতে আমজনতার দল থেকে মনোনয়নপত্র নিলেন জেলা আওয়ামী লীগ নেতা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী-২ আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা হাজী ওবায়দুল হক। আজ মঙ্গলবার দুপুরে তিনি জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে আমজনতার দলের হয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। হাজী ওবায়দুল হক ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও সাবেক অর্থ সম্পাদক।
মনোনয়নপত্র সংগ্রহের বিষয় জানতে চাইলে হাজী ওবায়দুল হক বলেন, ‘বর্তমানে আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। এ জন্য আওয়ামী লীগ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ নেই। তাই বাধ্য হয়ে আমজনতার দল থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি।’
দল পরিবর্তন করেছেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে হাজী ওবায়দুল হক বলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য আছি ঠিক আছে, তবে আপাতত আমি আমজনতার দলের সদস্য।
আমজনতার দল ফেনী জেলা শাখার আহ্বায়ক আশিষ দত্ত বলেন, ফেনীর তিনটি আসনের মধ্যে দুটিতে দলীয়ভাবে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ফেনী-১ আসনে ফরহাদ চৌধুরী ও ফেনী-২ আসনে হাজী ওবায়দুল হক প্রার্থী হচ্ছেন। ওবায়দুল হক ইতিমধ্যে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। প্রসঙ্গত, ফেনী-১ আসনে আমজনতার দলের সম্ভাব্য প্রার্থী ফরহাদ চৌধুরী ফুলগাজী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক প্রচার সম্পাদক।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ফেনী-১, ফেনী-২ ও ফেনী-৩ আসনে আজ বিকেল পর্যন্ত ৩০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এদের মধ্যে ফেনী-১ আসনে ৭ জন, ফেনী-২ আসনে ১১ জন ও ফেনী-৩ আসনে ১২ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
ফেনী-১ আসনে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ছাড়াও বিএনপি থেকে আরও তিনজন, ফেনী-২ আসনে বিএনপি থেকে দলীয় প্রার্থী ছাড়াও আরও দুজন এবং ফেনী-৩ আসন থেকে দলীয় প্রার্থী ছাড়াও বিএনপির আরও দুজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
ফেনী জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মনিরা হক বিগত ১২ দিনে ৩০টি মনোনয়নপত্র বিতরণের তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারবেন।