পলিথিনে মোড়ানো হাত-পায়ের পর এবার উদ্ধার হলো যুবকের মাথা

চট্টগ্রামের বায়েজিদ এলাকা থেকে দুটি হাত ও দুটি পা উদ্ধারের পর এবার খাল থেকে ওই যুবকের খণ্ডিত মাথা উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ শুক্রবার বিকেল পাঁচটার দিকে বায়েজিদ বোস্তামী থানার লোহারপুর এলাকার খালে তল্লাশি চালিয়ে মাথাটি উদ্ধার করা হয়। এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে শহীদনগর এলাকায় পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় রগ কাটা হাত-পা উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, উদ্ধার করা হাতের আঙুলের ছাপ পরীক্ষায় দেখা গেছে তা চট্টগ্রামের রাউজানের এক যুবকের। তাঁর হাত দুটি বাহু পর্যন্ত কেটে নেওয়া হয়েছে। পা দুটি কাটা হয়েছে হাঁটু থেকে। হাত-পা উদ্ধার হলেও শরীরের বাকি অংশ উদ্ধারে অভিযান চালায় পুলিশ। আজ বিকেলে লোহারপুর এলাকায় খাল থেকে যুবকের মাথা উদ্ধার করা হয়।
বায়েজিদ বোস্তামী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহেদুল কবির প্রথম আলোকে বলেন, ‘পরিচয় জানার পর থেকে তদন্তে নামে পুলিশ। আমরা শরীরের একাধিক অংশ উদ্ধার করেছি। প্রেমঘটিত সম্পর্কের জেরে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বিস্তারিত তদন্ত চলছে।’