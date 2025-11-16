কুষ্টিয়ায় গভীর রাতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে আগুন

কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আজ রোববার সকালে ট্রাকটিতে আগুন দেওয়ার ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
ছড়িয়ে পড়া ৫১ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, আড়ুয়াপাড়া এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনের চাকায় দুই যুবক আগুন ধরিয়ে দেন। তাঁদের একজনের মাথায় হেলমেট ছিল। আগুন দেওয়ার পর একজনকে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিতে শোনা যায়।
কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোশারফ হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, রাত সাড়ে তিনটার দিকে শহরের মধ্যে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের চাকায় দুর্বৃত্তরা আগুন দেয়। ওই সময় গাড়ির ভেতর চালক ও সহযোগী ঘুমাচ্ছিলেন। তাঁরা টের পেয়ে তাৎক্ষণিক আগুন নিভিয়ে ফেলেন। এতে কেউ হতাহত হয়নি। ভিডিও ফুটেজ দেখে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তের কাজ চলছে। এ বিষয়ে থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।’