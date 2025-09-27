মৌলভীবাজারে আন্দোলনকারীরা জাতীয় পতাকা ও লাল কাপড় হাতে রেলপথে নেমে ট্রেন আটকে দেন। আজ শনিবার
মৌলভীবাজারে ট্রেন আটকে আট দফা দাবিতে বিক্ষোভ

প্রতিনিধিজুড়ী, মৌলভীবাজার

সিলেট-কক্সবাজার ও সিলেট-ঢাকা রেলপথে দুটি নতুন ট্রেন চালুসহ আট দফা দাবিতে মৌলভীবাজারের কুলাউড়া জংশন রেলস্টেশনে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় লোকজন। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তাঁরা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। পরে সিলেট থেকে চট্টগ্রামগামী আন্তনগর পাহাড়িকা এক্সপ্রেস ট্রেন প্রায় আধা ঘণ্টা আটকে রেখে বিক্ষোভ করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, বেলা ১১টা ৫৮ মিনিটে পাহাড়িকা এক্সপ্রেস কুলাউড়া স্টেশনের আউটার এলাকায় পৌঁছালে আন্দোলনকারীরা জাতীয় পতাকা ও লাল কাপড় হাতে রেলপথে নেমে ট্রেন আটকে দেন। তাঁরা আট দফা দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। খবর পেয়ে কুলাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মহিউদ্দিন ও কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওমর ফারুক সেখানে গিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। একপর্যায়ে ইউএনও ঢাকার বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক মহিউদ্দিন আরিফের সঙ্গে যোগাযোগ করে আন্দোলনকারীদের তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলিয়ে দেন। পরে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ট্রেন ছেড়ে দেওয়া হয়।

তাঁদের আট দফা দাবিগুলো হলো—সিলেট-ঢাকা ও সিলেট-কক্সবাজার রেলপথে দুটি নতুন ট্রেন চালু করা, সিলেট-আখাউড়া সেকশনের রেলপথ সংস্কার করে ডুয়েলগেজে উন্নীত করা, সিলেট-আখাউড়া লোকাল ট্রেন চালু করা, সিলেট অঞ্চলে বন্ধ হয়ে যাওয়া রেলস্টেশনগুলো চালু করা, কুলাউড়া স্টেশনে টিকিট বরাদ্দ বাড়ানো, সিলেট থেকে ঢাকাগামী আন্তনগর কালনী ও পারাবত এক্সপ্রেসের আজমপুর স্টেশন-পরবর্তী যাত্রাবিরতি বন্ধ করা, সব ট্রেনে নতুন ইঞ্জিন সংযোজন, যাত্রী অনুপাতে অতিরিক্ত বগি যুক্ত করা।

‘আট দফা দাবি বাস্তবায়ন আন্দোলন’-এর আহ্বায়ক ও কুলাউড়া প্রেসক্লাবের সভাপতি আজিজুল ইসলাম বলেন, বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক ১৫ দিনের মধ্যে আলোচনায় বসার আশ্বাস দিয়েছেন। এ কারণে ট্রেন ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দাবি বাস্তবায়ন না হলে পরবর্তী সময়ে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।

কুলাউড়া জংশন রেলস্টেশনের মাস্টার রোমান আহমদ বলেন, আন্দোলনকারীরা প্রায় আধা ঘণ্টা ট্রেন আটকে রাখেন। পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ট্রেন ছেড়ে দেন।

এর আগে বেলা ১১টার দিকে স্টেশন চত্বরে অবস্থান কর্মসূচি শুরু হয়। এতে বক্তব্য দেন মৌলভীবাজার-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নওয়াব আলী আব্বাস খান, উপজেলা বিএনপির সভাপতি জয়নাল আবেদীন, সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান সজল, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ফজলুল হক খান, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির জাকির হোসেন, কুলাউড়া ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক এম আতিকুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলমাছ পারভেজ তালুকদারসহ অনেকে।

