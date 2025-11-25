কুষ্টিয়া-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে বিক্ষোভ

কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে ও মাথায় বেঁধে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন দলটির এক পক্ষের নেতা–কর্মীরা।
আসনটিতে দলের প্রাথমিক মনোনয়ন পেয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সৈয়দ মেহেদী আহমেদ। একই আসনে দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী কুমারখালী উপজেলা বিএনপির সভাপতি নুরুল ইসলাম আনছার প্রামানিকের পক্ষের নেতা–কর্মীরা আজ এই বিক্ষোভ মিছিল করেন।
আজ মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার দিকে কুষ্টিয়া–রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের কুমারখালী উপজেলার জিলাপিতলা বাজার থেকে মিছিলটি বের হয়। পরে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে খোকসার মোড়াগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে শেষ হয় এ কর্মসূচি। এতে কুমারখালী ও খোকসা উপজেলার নেতা–কর্মীরা অংশ নেন। সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করায় দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয় এবং ভোগান্তিতে পড়েন পথচারীরা।
কুমারখালী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম বলেন, দলের ত্যাগী নেতা–কর্মীদের বাদ দিয়ে মেহেদী আহমেদকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। যিনি দীর্ঘ ১৭ বছর আন্দোলন–সংগ্রামে ছিলেন না। তাঁকে মনোনয়ন দেওয়ায় অখুশি তৃণমূল নেতা–কর্মীরা।
নন্দলালপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘মেহেদীকে পরিবর্তন করে নুরুল ইসলামকে মনোনয়ন না দিলে এই আসনে ধানের শীষ প্রতীককে বিজয়ী করা সম্ভব হবে না। এখানে মেহেদী থাকলে জামায়াত জিতে যাবে। সে জন্য পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছি।’