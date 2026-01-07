দোয়া মাহফিলে ধানের শীষে ভোট চাওয়ায় প্রার্থীকে শোকজ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নওগাঁ-৪ (মান্দা) আসনে বিএনপির প্রার্থী ইকরামুল বারীকে (টিপু) নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার এ আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান নওগাঁর সিভিল জজ আদালতের (আত্রাই) বিচারক মো. শিমুল সরকার এই নোটিশ দেন।
প্রচার শুরুর আগেই ধানের শীষে ভোট চাওয়ায় ও গণসংযোগের ভিডিও ফেসবুকে দেওয়ায় কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে বিষয়ে ১৪ জানুয়ারি নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির কার্যালয়ে হাজির হয়ে ইকরামুল বারীকে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা জানাতে বলা হয়েছে।
কারণ দর্শানোর নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচনী অনুসন্ধানী কমিটির কাছে আসা ভিডিওতে দেখা যায়, গতকাল মঙ্গলবার (৫ জানুয়ারি) নওগাঁ-৪ নির্বাচনী এলাকার কয়াপাড়া-কামারকুড়ি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে দোয়া মাহফিল ও শোকসভা ব্যানারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইকরামুল বারী ধানের শীষের পক্ষে ভোট চান। এ ছাড়া ফেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে মঙ্গলবার বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করার ভিডিও দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে তাঁর এসব কার্যকলাপ সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫–এর বিধি ৩ ও বিধি ১৮–এর লঙ্ঘন বলে প্রতীয়মান হয়।
উল্লেখ্য, আচরণবিধির ৩ ধারা মেনে চলার বাধ্যবাধকতার বিষয়ে বলা হয়েছে। বিধি–১৮ অনুযায়ী কোনো প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে কেউ ভোট গ্রহণের নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের আগে কোনো ধরনের নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে পারবেন না।
নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে ইকরামুল বারীর কাছ থেকে লিখিত জবাব চেয়ে নোটিশে উল্লেখ করা হয়, ‘নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে আপনার (ইকরামুল বারী) বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে কেন প্রতিবেদন করা হবে না কিংবা অপরাধ আমলে নিয়ে কেন বিচারকার্য সম্পন্ন করা হবে না; সে বিষয়ে আগামী ১৪ জানুয়ারি বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে নওগাঁর আত্রাই সিভিল জজ আদালতের বিচারক মো. শিমুল সরকারের কার্যালয়ে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ করা হলো।’
এ বিষয়ে বিএনপির প্রার্থী ইকরামুল বারী বলেন, ‘মঙ্গলবার দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনায় উপজেলার কয়াপাড়া-কামারকুড়ি উচ্চবিদ্যালয়ে দোয়া ও শোকসভার আয়োজন ছিল। সেই সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে বক্তব্য দিতে গিয়ে ভুলে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে ফেলেছি। এ ছাড়া আমার ফেসবুকে যেসব ভিডিও আদালতের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, সেগুলো তফসিল ঘোষণার আগের ভিডিও। আদালত ব্যাখ্যা চেয়েছেন, আমি আদালতে হাজির হয়ে আমি আমার ব্যাখ্যা দেব।’