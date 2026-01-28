ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। বুধবার বিকেলে সিলেটের সুবিদবাজার এলাকার পিটিআই মিলনায়তনে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। বুধবার বিকেলে সিলেটের সুবিদবাজার এলাকার পিটিআই মিলনায়তনে
জেলা

নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রত্যাশার তুলনায় অনেক অনেক ভালো: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

প্রতিনিধিসিলেট

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের প্রস্তুতি প্রত্যাশার তুলনায় অনেক অনেক ভালো বলে দাবি করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। আজ বুধবার বিকেল পাঁচটার দিকে সিলেট নগরের সুবিদবাজার এলাকার পিটিআই মিলনায়তনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের কাছে তিনি এ দাবি করেন।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘মতবিনিময় সভার মেইন (প্রধান) উদ্দেশ্য ছিল আমাদের যে জাতীয় নির্বাচন, ১২ তারিখের, এতে আমাদের কোনো ঘাটতি আছে কি না? ঘাটতি থাকলে কীভাবে সমন্বয় করা যায়। আসার পর আমি দেখলাম, তাদের প্রিপারেশন (প্রস্তুতি) খুবই ভালো। আমাদের যে এক্সপেকটেশন (প্রত্যাশা) ছিল, সেই এক্সপেকটেশনের তুলনায় অনেক অনেক ভালো।’

নির্বাচনের সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া আছে জানিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হইছে। এবার আমরা প্রতিটা ভোটিং সেন্টারে সুরক্ষা অ্যাপ রাখা হচ্ছে, সিসিটিভি ক্যামেরা থাকতেছে, ড্রোন থাকবে, তবে সব কেন্দ্রে নয়। তারপরে বডি–ওর্ন ক্যামেরা থাকবে, তারপর ডগ স্কোয়াডও থাকবে। আমরা এবার সব ধরনের প্রিপারেশন নিছি। আর একেকটা কেন্দ্রে ১০ জন করে আনআর্মড আনসার থাকবেন, তাঁদের মধ্যে ছয়জন পুরুষ, আর চারজন নারী। তিনজন থাকবেন আর্মড আনসার। স্ট্রাইকিং ফোর্স থাকবে সেনাবাহিনী থেকে, নৌবাহিনী থেকে, বিমান বাহিনী থেকে, র‌্যাব থেকে, পুলিশ থেকে, বিজিবি থেকে, কোস্ট গার্ড থেকে এবং মোবাইল টিমও থাকবে। আমাদের প্রিপারেশন খুবই ভালো। এখানে কোনো রকমের কোথাও ঘাটতি নেই। অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় এবারের প্রস্তুতি আরও বেশি ভালো।’

বিভিন্ন সময় বলা হয়েছে, প্রশাসনসহ বিভিন্ন জায়গায় আওয়ামী লীগের দোসররা রয়েছে, তাঁরা বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে পারে কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘নির্বাচনের সঙ্গে যারা জড়িত, এখানে কোনো আওয়ামী লীগের দোসর বলতে কোনো কিছু নাই। এখানে সবাই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত, এখানে সবাই খুব ভালো এবং সৎ অফিসার।’

নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল হক গণভোটের পক্ষে, বিপক্ষে থাকার সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু অনেক রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সরকারের উপদেষ্টারাও ‘হ্যাঁ’ ভোটের প্রক্ষে প্রচারণা চালিয়েছেন, সেটি অনৈতিক কিছু হলো কি না, এমন প্রশ্নে কোনো মন্তব্য করতে চান না বলে জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

এর আগে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম, সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবী, সিলেট রেঞ্জ ডিআইজি, সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলাম, পুলিশ সুপারসহ, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, জেলার নির্বাচন কর্মকর্তা, সশস্ত্র বাহিনীসহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক হয়।

