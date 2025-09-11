জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হলে ভোট দিয়েছেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আইয়ুব আলী। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হলে ভোট দিয়েছেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আইয়ুব আলী। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে
জেলা

জাকসু নির্বাচন : বন্ধুর সহায়তায় জীবনে প্রথম ভোট দিলেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আইয়ুব আলী

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

আইয়ুব আলী জন্মের পর থেকে দুই চোখে দেখতে পান না। বন্ধুর সহায়তায় তিনি জীবনে প্রথমবার ভোট দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে তিনি ভোট দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের (৫১তম ব্যাচ) শিক্ষার্থী আইয়ুব আলী। ৩৩ বছর পর জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ সকাল ৯টার কিছু পরেই ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে, চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।

গত মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ব্রেইল পদ্ধতিতে ভোট দেওয়া সুযোগ ছিল। তবে জাকসু নির্বাচনে এই সুযোগ নেই।

শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হলে ভোট দিয়েছেন আইয়ুব আলী। আজ বেলা ১১টার দিকে ওই হলের ভোটকেন্দ্রের বাইরে কথা হয় আইয়ুব আলীর সঙ্গে। এক বন্ধুর হাত ধরে তিনি ভোট দিতে আসেন।

আইয়ুব আলী প্রথম আলোকে বলেন, ‘আজ আমি জীবনের প্রথম ভোট দিলাম। এর আগে কখনো সুযোগ পাইনি।’ ভোটদানের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে আইয়ুব আলী বলেন, ‘অভিজ্ঞতা অনেক ভালো ছিল। আমার ফ্রেন্ডকে নিয়ে এসেছিলাম শ্রুতিলেখক হিসেবে। আমি বলেছি, সে আমার টিক দিয়েছে আরকি।’

Also read:শান্তিপূর্ণ পরিবেশে জাকসুতে ভোট শুরু, সকালে ভোটার কম

ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল কি না—জানতে চাইলে আইয়ুব আলী বলেন, ‘না, আমি কোনো প্রতিবন্ধকতা লক্ষ করিনি। ভালোভাবেই ভোট দিয়েছি।’

আইয়ুব আলীর সঙ্গে থাকা বন্ধু আরহান রহমান বলেন, ‘ভোট ভালোভাবেই সম্পন্ন হতে দেখা যাচ্ছে। ভোটকেন্দ্রের ভেতরের পরিবেশ ভালো। ভোট দিতে কোনো বাধা নেই।’

আরও পড়ুন