বিএনপি ও জামায়াতের দুই প্রার্থী কোটিপতি

মুন্সী রফিকুল আলম পেশায় ব্যবসায়ী। এস এম কামাল উদ্দিন আইনজীবী।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী-১ (ছাগলনাইয়া-ফুলগাজী-পরশুরাম) আসনে এবার মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীর মধ্যে হবে বলে ধারণা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ আসনে দুই দলের প্রার্থীই কোটিপতি। দুজনেরই মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়।
এ আসনে বিএনপি প্রার্থী ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক মুন্সী রফিকুল আলম ওরফে মজনু। অন্যদিকে জামায়াতের প্রার্থী কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য এস এম কামাল উদ্দিন। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দেওয়া নির্বাচনী হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বিএনপির প্রার্থী রফিকুল আলম ও তাঁর স্ত্রীর মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১৮ কোটি টাকা আর জামায়াতের প্রার্থী কামাল উদ্দিনের সম্পদ প্রায় সোয়া ১ কোটি টাকা।
রফিকুল আলমের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে ১৬৮টি, এর মধ্যে ৫টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে—৪টিতে খালাস ও ১টিতে অব্যাহতি পেয়েছেন। অন্যদিকে কামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে ৫টি ছিল, এর মধ্যে ৪টিতে খালাস এবং ১টিতে অব্যাহতি পেয়েছেন তিনি।
রফিকুল আলম ১৯৭২ সালের ১ মার্চ ফেনী সদর উপজেলার ইজ্জতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যবস্থাপনা বিভাগে স্নাতকোত্তর পাস করেছেন। পেশায় তিনি একজন ব্যবসায়ী। তাঁর মালিকানাধীন একাধিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। অন্যদিকে কামাল উদ্দিন ১৯৬৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ফুলগাজী উপজেলার কালিকাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় তিনি একজন আইনজীবী।
হলফনামা অনুযায়ী, রফিকুল আলমের বাৎসরিক আয় ১ কোটি ২৪ লাখ ২৬ হাজার ৮৮৩ টাকা। তাঁর স্থাবর সম্পদের বর্তমান বাজারমূল্য দেখানো হয়েছে ৭ কোটি ৭৬ লাখ ৩০ হাজার ৭০০ টাকা। এর মধ্যে বাড়ি, একাধিক ফ্ল্যাট ও দোকান রয়েছে।
অস্থাবর সম্পদের মধ্যে তাঁর নগদ অর্থ ২৭ লাখ ৪৮ হাজার ৩২২ টাকা, ব্যাংকে জমা ৬৬ লাখ ৮৬ হাজার ৬৭৬ টাকা, এফডিআর ২০ লাখ টাকা ও ৩৪ লাখ টাকার নোহা মাইক্রোবাস রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে ৩০ লাখ টাকার ২০ ভরি স্বর্ণালংকার।
রফিকুল আলমের স্ত্রী নাজমুন নাহার সম্পদের পরিমাণ তাঁর চেয়েও বেশি। তাঁর বাৎসরিক আয় ১৫ লাখ ৫৪ হাজার টাকা।
স্থাবর সম্পদের বর্তমান বাজারমূল্য ১০ কোটি ৪১ লাখ ৪০ হাজার টাকা। অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৩১ লাখ টাকা নগদ, ব্যাংকে জমা ২২ লাখ ৬৯ হাজার টাকা ও ৭৫ লাখ টাকা মূল্যের ৫০ ভরি স্বর্ণালংকার।
অন্যদিকে জামায়াতের প্রার্থী এস এম কামাল উদ্দিনের বাৎসরিক আয় ১৬ লাখ ৬২ হাজার ১৯৪ টাকা। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ২৩ লাখ ৮৮ হাজার ৫০২ টাকা। এর মধ্যে স্থাবর সম্পদের মূল্য ৬৬ লাখ ৮৫ হাজার ১৪৫ টাকা ও অস্থাবর সম্পদের মূল্য ৫৭ লাখ ৩ হাজার ৩৫৭ টাকা।
হলফনামা অনুযায়ী কামাল উদ্দিনের নগদ অর্থ রয়েছে ১১ লাখ ৭৯ হাজার টাকা, ব্যাংকে জমা ২ লাখ ২৩ হাজার টাকা, শেয়ার ও বন্ডে বিনিয়োগ প্রায় ২ লাখ ৭৯ হাজার টাকা আর সঞ্চয়পত্র ও এফডিআরে রয়েছে প্রায় ২৫ লাখ টাকা। তাঁর মালিকানায় দুটি বাড়ি ও অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে—মূল্য দেখানো হয়েছে প্রায় ৫২ লাখ টাকা।