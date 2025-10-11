আমরা গণতন্ত্র ফেরত চাই, নির্বাচিত পার্লামেন্ট চাই: মির্জা ফখরুল

‘আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র কথা—আমরা গণতন্ত্র ফেরত চাই। নির্বাচিত পার্লামেন্ট চাই। নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেটা চাই।’
আজ শনিবার বিকেলে গাজীপুরের কাপাসিয়ায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সাবেক সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আ স ম হান্নান শাহর নবম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আ স ম হান্নান শাহ স্মৃতি সংসদের আয়োজনে কাপাসিয়া সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এই স্মরণসভা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন গাজীপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ফজলুল হক মিলন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়া হয়।
স্মরণসভায় মির্জা ফখরুল বলেন, হান্নান শাহ ছিলেন একজন অকৃত্রিম রাজনৈতিক নেতা ও জনগণের প্রতিনিধি। কঠিন সময়েও তিনি সাহসিকতার সঙ্গে দলকে এগিয়ে নিয়েছেন।
নির্বাচন প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমরা সবাই মিলে একটা অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেছি প্রফেসর ইউনূসের নেতৃত্বে। আইনশৃঙ্খলা একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার, ফ্যাসিস্ট সরকার। সেটাকে ঠিক করে আনার চেষ্টা করছেন তিনি। খুব পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই এই সরকারকে, আপনি শতভাগ নিরপেক্ষ থাকবেন। আপনার উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ কোনো কোনো দলের জন্য পক্ষপাতিত্ব করছেন বলে অভিযোগ আসছে। বাংলাদেশের মানুষ এটা শুনতে চায় না। বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা চায়, নিরপেক্ষ নির্বাচন চায়।’
সংস্কার বিষয়ে বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘বাংলাদেশের মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী সরকার কিছু সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। সংস্কার কমিশন করা হয়েছে। কমিশন কিছু প্রস্তাব দিয়েছে। সেই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তারেক রহমান বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে ৩১ দফা কর্মসূচি দিয়েছেন। আজকে সরকারের পক্ষ থেকে সংস্কারের যে কথাগুলো এসেছে, তার সব কটি আমাদের ৩১ দফায় আছে। আমরা সব কটির সঙ্গে একমত হয়েছি।’
বিএনপির নেতা–কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উদ্দেশে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আর কারও জন্য অপেক্ষা নয়। এখন নির্বাচনের রাস্তায় উঠে গেছে গাড়ি। এই গাড়িকে চালিয়ে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। আপনারা ধানের শীষে নির্বাচন করতে নেমে পড়েন। তাদের পরাজিত করেন, যারা বাংলাদেশকে বারবার ভুল পথে পরিচালিত করেছে, বাংলাদেশের সর্বনাশ করেছে। কোনো দিন যেন তারা ক্ষমতায় আসতে না পারে, সে জন্য আপনারা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।’
স্মরণসভায় আরও বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সদস্যসচিব চৌধুরী ইশরাক আহমেদ সিদ্দিকী, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ওমর ফারুক, বিভাগীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ছাইয়েদুল আলম, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহস্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক এস এম রফিকুল ইসলাম, প্রয়াত হান্নান শাহর ছেলে শাহ রিয়াজুল হান্নান প্রমুখ।
স্মরণসভায় জেলা ও উপজেলা বিএনপি এবং সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হয়।
উল্লেখ্য, আ স ম হান্নান শাহ ২০১৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তিনি বিএনপির স্থায়ী কমিটির সাবেক সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ছিলেন।