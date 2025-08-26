হবিগঞ্জে ঝগড়ার জেরে ‘সহপাঠী শিশুর হাতে’ মাদ্রাসাশিক্ষার্থী খুন

হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায় আশরাফুল ইসলাম (৮) নামের এক মাদ্রাসাশিক্ষার্থী খুন হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার ইটাখোলা আলহাজ ইয়াসমিন ফয়সল দারুল কোরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসার পাশে একটি ঝোপ থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
নিহত আশরাফুল ইসলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার চাপড়তলা গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে। সে ওই মাদ্রাসার হিফজ বিভাগের শিক্ষার্থী ছিল। নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার জেরে এক সহপাঠী তাকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত আশরাফুলকে জুতা আনার কথা বলে মাদ্রাসার সীমানাপ্রাচীরের ভেতরে দক্ষিণ পাশের একটি ঝোপে নিয়ে যায় তার এক সহপাঠী। সেখানে নিয়ে তাঁকে ছুরি দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে। এতে আশরাফুল ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পরে লাশটি কাদামাটিতে ফেলে সে চলে আসে। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য দেখে ফেলে মাদ্রাসার আরও দুই শিক্ষার্থী। তারা অভিযুক্ত শিক্ষার্থীকে আটক করে শিক্ষকদের খবর দেয়। শিক্ষকেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ দেখতে পায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে শিশুটির রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
মাধবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শহিদ উল্লাহ প্রথম আলোকে বলেন, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া থেকে এক শিশুর হাতে আরেক শিশু খুন হয়েছে। লাশের সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।