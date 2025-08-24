হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদিকে ঢাকায় আনা হচ্ছে

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে দায়ের করা হত্যা মামলায় বরিশালে গ্রেপ্তার কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদিকে ঢাকায় নেওয়া হচ্ছে। জুলাই অভ্যুত্থানে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার হত্যা মামলায় আজ রোববার তৌহিদ আফ্রিদিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এর আগে রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে বরিশাল মহানগরের নগরের বাংলা বাজার এলাকার একটি রোগনির্ণয় কেন্দ্রের পাশের এলাকার একটি বাড়ি থেকে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আজ রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা থেকে সিআইডির একটি দল বরিশাল পুলিশের সহায়তায় তৌহিদ আফ্রিদিকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারের পর পরই তাকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
সিআইডি সূত্র জানায়, জুলাই অভ্যুত্থানে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার হত্যা মামলায় তৌহিদ আফ্রিদিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
তৌহিদ আফ্রিদি মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সাথীর ছেলে। গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর যাত্রাবাড়ী থানায় বাবা-ছেলেসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা করা হয়। এ মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আসামি। মামলায় ১১ নম্বর আসামি তৌহিদ আফ্রিদি এবং ২২ নম্বর আসামি তাঁর বাবা নাসির উদ্দিন সাথী।
এর আগে ১৭ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানার ওই হত্যা মামলায় নাসির উদ্দীন সাথীকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গুলশান থেকে তাঁকে গ্রেপ্তারের পরদিন তাঁকে রিমান্ডে নেওয়া হয়।