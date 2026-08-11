খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
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শেখ হাসিনাকে ফেরানোর গোপন তৎপরতার যুক্ত শিক্ষকদের খুঁজতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদকখুলনা

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরানোর গোপন তৎপরতায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক যুক্ত কি না, তা অনুসন্ধানে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক এস এম মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।

আদেশে বলা হয়েছে, সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সূত্রের খবরে জানা গেছে, শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরাতে দেশের ২২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০৪ জন শিক্ষক একটি গোপন তৎপরতায় যুক্ত হয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক এ ধরনের কোনো গোপন তৎপরতায় জড়িত কি না, তা সুষ্ঠুভাবে অনুসন্ধানের লক্ষ্যে এ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

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তদন্ত কমিটিতে বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা স্কুলের ডিনকে সভাপতি এবং ছাত্রবিষয়ক পরিচালককে সদস্যসচিব করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন শিক্ষা স্কুলের ডিন, আইন স্কুলের ডিন ও সামাজিক বিজ্ঞান স্কুলের ডিন। কমিটিকে আগামী এক মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করে বিস্তারিত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

কমিটির সদস্যসচিব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক পরিচালক অধ্যাপক মো. সালাউদ্দীন প্রথম আলোকে বলেন, ‘চিঠি পেয়েছি। কমিটির সভাপতি সভা আহ্বান করবেন। এখনো কোনো সভা হয়নি। তবে খুব শিগগিরই আমরা বসব।’

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এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ধরনের অভিযোগ অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। অভিযোগের মধ্যে কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা, ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরানোর গোপন তৎপরতা ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার বিষয়গুলো আছে।

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