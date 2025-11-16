পাবনায় নানাবাড়িতে বেড়াতে এসে শিশু নিখোঁজ, পরে লাশ উদ্ধার

পাবনার শালগাড়িয়া সরদারপাড়া মহল্লার একটি বাগান থেকে এক শিক্ষার্থীর (৯) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নানাবাড়িতে বেড়াতে এসে শিশুটি নিখোঁজ হয়েছিল। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে।
শিশুটির কানে সোনার দুল ছিল। পুলিশের ধারণা, কানের দুল ছিনতাই করতেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
নিহত শিক্ষার্থী তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ত। কয়েক দিন আগে মায়ের সঙ্গে সে নানাবাড়িতে বেড়াতে আসে।
স্থানীয় লোকজন ও শিশুটির স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গতকাল বিকেলে শিশুটি খেলতে বের হয়। সন্ধ্যায় বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। তাকে না পেয়ে এলাকায় মাইকিংও করা হয়। একপর্যায়ে রাত ১০টার দিকে নানাবাড়ির পাশের বাগানে লাশ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
স্থানীয় লোকজনের দাবি, মহল্লার ওই বাগান দীর্ঘদিন ধরে বখাটে, মাদকসেবী ও জুয়ারুদের আড্ডাখানা হয়ে আছে। তাঁদের ধারণা, এদের কেউ শিশুটিকে হত্যা করে থাকতে পারে।
পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুস সালাম বলেন, ‘শিশুটির কানে সোনার দুল ছিল। লাশ উদ্ধারের সময় দুল দুটি পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যাচ্ছে, কানের দুল ছিনতাই করতেই শিশুটিকে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। শিশুটির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে এ ঘটনায় আজ রোববার দুপুর পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি।