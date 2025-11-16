সীতাকুণ্ডে যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। রোববার সন্ধ্যায় পৌর সদরের পন্থিছিলা বটতল এলাকায়
সীতাকুণ্ডে যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে, নিহত ৫

প্রতিনিধিসীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলায় যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে সীতাকুণ্ড পৌর সদরের পন্থিছিলা বটতল এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় আরও অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের সীতাকুণ্ড উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত ব্যক্তিদের নাম–পরিচয় জানা যায়নি।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কুমিরা হাইওয়ে পুলিশের পরিদর্শক মো. জাকির রাব্বানী প্রথম আলোকে বলেন, বাসটি একটি ড্রামট্রাককে অতিক্রম করতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁরা ঘটনাস্থলেই চারজনকে নিহত অবস্থায় পেয়েছেন। কিছু যাত্রীকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। হতাহতের সংখ্যা বাড়তে পারে।

সীতাকুণ্ড উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আলতাফ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, হাসপাতালে একজনকে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছে। এ ছাড়া আরও ১৫ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে বেশ কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ১৫ জনের বাইরেও রোগী আসতে দেখা গেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

সীতাকুণ্ড ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ স্টেশন কর্মকর্তা মো. বেলাল হোসেন বলেন, বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা দেয়। এরপর খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থল থেকে তাঁরা চারজনের লাশ উদ্ধার করেছেন। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন।

