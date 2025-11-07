ঐক্য না থাকলে ফ্যাসিস্টরা সুযোগ নেবে: লক্ষ্মীপুরে এ্যানি

দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট হলে পলাতক ফ্যাসিস্টরা এর সুযোগ নেবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। আজ শুক্রবার দুপুরে লক্ষ্মীপুর শহরের গোডাউন সড়কের বশির ভিলায় জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের জেলা শাখার নবগঠিত কমিটির পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেন।
সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যে এ্যানি বলেন, ‘আমাদের মধ্যে এখন সুদৃঢ় ঐক্য দরকার, যে ঐক্য বিগত আন্দোলন-সংগ্রামে ছিল। সর্বশেষ জুলাইয়ে যে ঐক্য ছিল, যদি এটা না থাকে, তাহলে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সুযোগ নিতে পারবে। কিন্তু পতিত ফ্যাসিস্টকে আর কোনো সুযোগ দেওয়া যাবে না। সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।’
অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘এবারের নির্বাচনটা ভিন্ন এবং ব্যতিক্রমধর্মী, যার কারণে আমরা খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েই গণসংযোগে নেমেছি। আমরা বিগত ১৭ বছর মাঠে-ময়দানে থেকে জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করেছি, এখনো করছি। লক্ষ্মীপুরসহ সারা দেশে সুদৃঢ় ঐক্যের মধ্যে আমরা আছি। এর মধ্যে থেকেই আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাব।’
সভায় জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহেরের সাম্প্রতিক একটি বক্তব্যের সমালোচনা করেন শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। আবুল হোসেনের অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা শ্রমিক দলের সাবেক সভাপতি মো. আবুল হাশেম। সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্যসচিব সাহাব উদ্দিন, যুগ্ম আহ্বায়ক মো. হাছিবুর রহমান প্রমুখ।