চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে বাংলাদেশির লাশ ফেরত দিল বিএসএফ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বাখেরআলী সীমান্তের ওপারে ভারতের নদী থেকে উদ্ধার বাংলাদেশি তসিকুল ইসলামের (৩২) লাশ ফেরত দিয়েছে বিএসএফ। গতকাল শুক্রবার রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার জোহরপুর-টেক সীমান্ত দিয়ে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়।
৫৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী মুস্তাফিজুর রহমান ও সদর মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সুকমল চন্দ্র দেবনাথ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী মোস্তাফিজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ভারতে গুলিবিদ্ধ হয়ে বাংলাদেশির মৃত্যুর লিখিত প্রতিবাদ জানানো হবে।
পরিদর্শক সুকমল দেবনাথ প্রথম আলোকে জানান, বিজিবি ও বিএসএফ সদস্যদের উপস্থিতিতে ভারতের পুলিশ গতকাল রাতে বাংলাদেশের পুলিশের কাছে তসিকুলের মরদেহ হস্তান্তর করে। এর আগে রাত সাড়ে সাতটায় বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
সুকমল চন্দ্র দেবনাথ বলেন, তসিকুলের ডান কাঁধ থেকে বুকে ছুরির আঘাতের চিহ্ন আছে। রাতেই মরদেহ তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
গত বুধবার চাঁপাইনবাবগঞ্জের বাখেরআলী সীমান্তের ওপারে ভারতের ভাগীরথী নদী থেকে তসিকুলের মরদেহ উদ্ধার করে ভারতের পুলিশ। তসিকুল বাখেরআলী গ্রামের ইব্রাহিম আলীর ছেলে।
স্থানীয় লোকজনের ভাষ্য, তসিকুল ইসলাম কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যান। তবে সেখানে কার বা কাদের গুলিতে তসিকুলের মৃত্যু হয়েছে, তা নিশ্চিত করেনি ভারতের পুলিশ ও বিএসএফ।