২৪-এর অভ্যুত্থানের পরেও শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত হয়নি: আখতার হোসেন

জাতীয় নাগরিক কমিটির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেছেন, ‘২৪-এর অভ্যুত্থানের পরেও শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত হয়নি। আমাদের শ্রমিক ভাইয়েরা বিভিন্ন শিল্পকারখানায় কাজ করেন, কিন্তু সেখানে এখনো তাঁদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি।’
আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় গাজীপুরের চৌরাস্তা এলাকায় চান্দনা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ মাঠে এনসিপির গাজীপুর জেলা মহানগর শ্রমিক উইং-এর আয়োজনে শ্রমিক সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। পরিবহন, গার্মেন্টস, হকারসহ শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
আখতার হোসেন বলেন, বাংলাদেশের পুরোনো সংবিধান শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। নতুন সংবিধান প্রণয়নের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সংবিধানে শ্রমিকদের অধিকার ও জনগণের অধিকার সুরক্ষিত থাকতে হবে।
এনসিপির সদস্যসচিব আরও বলেন, শ্রমিকেরা যে শ্রম দেন, তার ওপরই সরকার চলে, দেশ এগিয়ে যায়। কিন্তু তাঁদের ন্যায্যতা এখনো নিশ্চিত করা হয়নি। শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরি পান না। এখনো তা নিশ্চিত করা না হলে কখন হবে? শ্রমিকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও অফিস–আদালত ও সরকারি সেবায় বঞ্চিত থেকেছেন সব সময়। তাঁদের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন এনসিপির শ্রমিক উইংয়ের প্রধান সমন্বয়কারী মাজহারুল ইসলাম ফকির। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক আলী নাসের খান, কেন্দ্রীয় সংগঠক আবদুল্লাহ আল মুহিম, শ্রমিকনেতা আরমান হোসেনসহ এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতা ও শ্রমিক উইংয়ের শীর্ষ নেতারা।