ভাঙ্গায় সৌদিপ্রবাসীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বোমা তৈরির সরঞ্জামসহ তিনজন আটক

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে হাতবোমা, পেট্রলবোমা, বোমা তৈরির সরঞ্জামসহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার আজিমনগর ইউনিয়নের ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামের এক সৌদিপ্রবাসীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।
অভিযানে পুলিশ ‘বিপুল পরিমাণ’ বোমা উদ্ধারের কথা বললেও নির্দিষ্ট করে সংখ্যা উল্লেখ করেনি। পুলিশের দাবি, আগামীকাল ঢাকায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লকডাউন কর্মসূচি উপলক্ষে এসব বোমা বানানো হচ্ছিল।
আটক তিনজন হলেন টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার সলিমাবাদ গ্রামের রাজ ইসলাম (২২), চাঁদপুরের মতলব উপজেলার পাঠান বাজার গ্রামের রাকিব মোল্লা (২৫) ও সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার জুয়েল রানা (২২)।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বাড়িটির মালিক টিটু সরদার সৌদিপ্রবাসী। এক মাস ধরে বাড়িটি ভাড়া নিয়ে তিন যুবক বসবাস করছিলেন। তাঁরা খুব একটা বাইরে বের হতেন না এবং কারও সঙ্গে মিশতেন না। আজ হঠাৎ পুলিশ এসে বাড়ি থেকে হাতবোমা ও পেট্রলবোমা উদ্ধার করে।
ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন বলেন, আগামীকাল আওয়ামী লীগের ডাকা লকডাউন কর্মসূচি উপলক্ষে একটি মহল বোমা তৈরি করছে—এমন সংবাদের ভিত্তিতে তাঁরা অভিযান চালান। এ সময় সৌদিপ্রবাসী টিটু সরদারের চার চালা টিনের ঘর থেকে বিপুল পরিমাণ পেট্রলবোমা, হাতবোমা ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। অভিযানের সময় বোমা তৈরিতে ব্যস্ত ছিলেন ওই তিন যুবক। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে তাঁদের আটক করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। রাতে ব্রিফিং করে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানানো হবে।