খুলনায় গৃহবধূর গলাকাটা লাশ উদ্ধার, ছাদের পানির ট্যাংক থেকে যুবক আটক

খুলনার ফুলতলায় আছিয়া বেগম (৩০) নামের এক গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার দামোদর হ্যাচারি মোড়সংলগ্ন তাঁর বাড়ি থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়।
নিহত আছিয়া বেগম ওই এলাকার শহীদ মোল্লার স্ত্রী। ঘটনার পর পুলিশ হোসেন কাজী (৩২) নামের এক যুবককে আটক করেছে। তিনি নড়াইল সদর থানার বাসিন্দা।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে পুলিশ জানিয়েছে, নিহত আছিয়া বেগম ও হোসেন কাজী দূরসম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আগে থেকে সম্পর্ক ছিল বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
পুলিশ জানায়, ঘটনার পর হোসেন কাজী নিহত আছিয়াদের বাড়ির ছাদের পানির ট্যাংকে লুকিয়ে ছিলেন। পরে সেখান থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
ফুলতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জেল্লাল হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, আছিয়ার স্বামী একজন দোকানদার। ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। বাড়ির দোতলায় ওই নারী থাকতেন। আলামত উদ্ধারের সময় ছাদে গিয়ে পানির ট্যাংকের ভেতর হোসেন কাজীকে পাওয়া যায়। সেখান থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনার পেছনের কারণ উদ্ঘাটনে তদন্ত চলছে।