রাঙামাটির লংগদুতে নৌকা ডুবে দুজনের মৃত্যু, এক শিশু নিখোঁজ

রাঙামাটির লংগদু উপজেলায় কাপ্তাই হ্রদে নৌকা ডুবে একটি শিশু ও এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছে আরও একটি শিশু। গতকাল মঙ্গলবার রাত আটটার দিকে উপজেলার গুলশাখালী এলাকায় এ নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে।
নিহত শিশুর নাম মো. রানা (৮)। সে উপজেলার মাইনীমুখ ইউনিয়নের এফআইডিসি টিলা এলাকার আরজ আলীর ছেলে। নিহত অপরজন আছিয়া আক্তার। তিনিও একই এলাকার আছর উদ্দিনের স্ত্রী। নৌকাডুবির ঘটনায় তাঁর ছেলে মো. মাসুম (৪) নিখোঁজ রয়েছে।
মাইনীমুখ ইউনিয়ন পরিষদের ৭ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মো. রুবেল মিয়া জানান, গুলশাখালী বাজারে চিকিৎসক দেখিয়ে রাতে নৌকায় করে গ্রামে ফিরছিলেন দুটি পরিবারের পাঁচজন সদস্য। নৌকাটি হঠাৎ ঝড়ের কবলে পড়ে উল্টে যায়। নৌকায় থাকা আছর উদ্দিন সাঁতরে তীরে এসে বাসিন্দাদের সহযোগিতা চান। এ সময় এলাকাবাসী খোঁজাখুঁজি করে রাতে শিরিন আক্তার নামের এক নারীকে জীবিত উদ্ধার এবং মো. রানা নামের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেন। সকালে আছর উদ্দিনের স্ত্রী আছিয়া আক্তারের লাশ পাওয়া যায়। তবে আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত আছরের শিশুসন্তান মাসুমের সন্ধান মেলেনি।
ঘটনাস্থলে থাকা রাঙামাটি ফায়ার স্টেশনের লিডার আলী হোসেন চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, নিখোঁজ শিশুটিকে উদ্ধার ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের তল্লাশি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।