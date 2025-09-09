ফরিদপুরে মহাসড়ক অবরোধ কর্মসূচিতে অসুস্থ হয়ে একজনের মৃত্যু

সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে ফরিদপুরের ভাঙ্গায় অবরোধ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে হাবিবুর রহমান (৫৫) নামের এক আন্দোলনকারী মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার বেলা পৌনে ১১টার দিকে ভাঙ্গা উপজেলা সদরের দক্ষিণপাড় এলাকায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।
হাবিবুর রহমান ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ইউনিয়নের চরকান্দা আমতলা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি স্থানীয় ইয়ার মার্কেটে ব্র্যাক ব্যাংকের নিচতলায় আতিয়ার স্টোর নামে একটি মুদিদোকান চালাতেন। তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে।
স্বজনেরা জানান, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে হাবিবুর রহমান অবরোধ কর্মসূচিতে যোগ দেন। সেখানে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলে তিনি ভ্যানে করে নিজের দোকানে ফিরে আসেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তানসিভ জুবায়ের বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, তিনি (হাবিবুর রহমান) মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে মারা গেছেন।’
ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রোকিবুজ্জামান দাবি করেন, হাবিবুর রহমান নিজের দোকানে অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন। কিন্তু আলগী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ম. ম. সিদ্দিক বলেন, অবরোধস্থলেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে ভ্যানে করে দোকানে নিয়ে যাওয়া হয়।
ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফ হোসেন বলেন, এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত গেজেটে ফরিদপুর-৪ আসনের ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে কেটে নগরকান্দা ও সালথা নিয়ে গঠিত ফরিদপুর-২ আসনে যুক্ত করা হয়। এর প্রতিবাদে স্থানীয় লোকজন আন্দোলনে নেমেছেন।