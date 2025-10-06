দিদারুল আলম চৌধুরী
দিদারুল আলম চৌধুরী
জেলা

মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ গেল শিক্ষকের

প্রতিনিধিসীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে পৌর সদরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম দিদারুল আলম চৌধুরী (৫৩)। তিনি উপজেলার সীতাকুণ্ড টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের চিফ ইনস্ট্রাক্টর পদে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায়।

সীতাকুণ্ড টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. জহিরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, পৌর সদরের বাসস্ট্যান্ডের দক্ষিণ পাশ দিয়ে মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন দিদারুল আলম চৌধুরী। এ সময় বেপরোয়া গতিতে আসা একটি মোটরসাইকেল তাঁকে ধাক্কা দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

অধ্যক্ষ জহিরুল ইসলাম আরও বলেন, দুর্ঘটনায় মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন দিদারুল। আজ সোমবার দুপুরে চট্টগ্রামের রাউজানে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করার কথা রয়েছে।

কুমিরা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. জাকির রাব্বানী প্রথম আলোকে বলেন, ‘অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদন সাপেক্ষে নিহত ব্যক্তির লাশ বিনা ময়নাতদন্তে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

আরও পড়ুন