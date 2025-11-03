নওগাঁয় এনসিপির ৭৫ সদস্যের জেলা আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নওগাঁ জেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৭৫ সদস্যের এই কমিটিতে মাহফুজার রহমান চৌধুরীকে আহ্বায়ক ও খন্দকার তারিকুল ইসলামকে সদস্যসচিব করা হয়েছে।
গতকাল রোববার রাতে এনসিপির অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই আহ্বায়ক কমিটি আগামী ছয় মাসের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কমিটিতে ২৪টি পদ ও সদস্য পদে রাখা হয়েছে ৫১ জনকে।
অন্য পদগুলোতে থাকা নেতারা হলেন সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাহারুল হক; যুগ্ম আহ্বায়ক পদে দেওয়ান মাহবুব আল হাসান, আখিয়ার পরাগ, আবদুর রউফ, জিয়াউর রহমান, গোলাম রাব্বানী ও এস এম জাহিদ রাব্বানী রশিদ; সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব খায়রুজ্জামান প্রভাত; যুগ্ম সদস্যসচিব পদে সুজন কুমার, তৌফিকুর তপু, আবদুল হান্নান, নুরুজ্জামান শেখ, তৌফিক আহমেদ তুলিন ও রাহাত চৌধুরী; সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মঞ্জুরুল আহসান, বিপুল হাসান, সেলিম হোসেন, গোলাম মোস্তফা, আবু আসাদ নওসের আজম ও আকরাম হোসেন। এ ছাড়া জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক পদে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ শেখ ফাহমিনের মা কাজী লুলুল মাহফিন শিল্পী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান আলীর নাম অনুমোদন করা হয়েছে।
নবগঠিত কমিটির সদস্যসচিব তারিকুল ইসলাম বলেন, নতুন দল হিসেবে এনসিপির জনপ্রিয়তা অন্য দলের তুলনায় বেশি। দল এখন প্রাথমিক অবস্থানে আছে, অল্প সময়ের মধ্যে সাংগঠনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করে বিভিন্ন উপজেলায় কমিটি গঠন করা হবে।