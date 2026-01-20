রুমিন ফারহানাকে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির শোকজ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ ও বিজয়নগরের একাংশ) আসনে আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘনসহ বিচারিক কাজে বাধা প্রদান করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানার কাছে এবার ব্যাখ্যা চেয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি এ চিঠি দেয়।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান সিভিল জজ আশরাফুল ইসলাম রুমিন ফারহানা এবং রুমিন ফারহানাকে নিয়ে আপত্তিজনক মন্তব্য করায় বিএনপি ও যুবদলের নেতাদের পৃথকভাবে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন।
রুমিন ফারহানার নোটিশে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানা ১৭ জানুয়ারি সন্ধ্যায় সরাইল উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের ইসলামাবাদে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে মঞ্চ নির্মাণ করে জনসভা করেন। ওই সময় কর্তব্যরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করলে রুমিন ফারহানা ও তাঁর সহযোগীরা সংঘবদ্ধভাবে ‘মব’ সৃষ্টি করে ভয়-ভীতি ও হুমকি প্রদান করেন। এ বিষয়ে গত রোববার সরাইল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা এ আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির দায়িত্বে থাকা সিনিয়র সিভিল জজের কাছে রুমিন ফারহানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চিঠি দেন।
অভিযোগ ও ভিডিও পর্যালোচনায়, বিচারিক কাজে বাধা এবং কর্তব্যরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে হুমকি প্রদান করে ১৯৭২ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২–এর অনুচ্ছেদ ৮৪ক এবং রাজনৈতিক ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫–এর বিধি ৬, ১৩ ও ১৮–এর লঙ্ঘন করেছেন বলে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। এসব কারণে কেন রুমিন ফারহানার বিরুদ্ধে আচরণ বিধিমালা লঙ্ঘনের দায়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না এবং অনুসন্ধান শেষে লিখিত সুপারিশ নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হবে না, জানতে চেয়েছে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি।
এ বিষয়ে রুমিন ফারহানাকে ২২ জানুয়ারি বেলা দুইটায় নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির অস্থায়ী কার্যালয়ে (ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা আদালতের সিভিল) লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কারণ দর্শানো নোটিশটি রুমিন ফারহানার কাছে অতিসত্বর পাঠানোর জন্য সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরাইল থানার ওসি মঞ্জুর কাদের ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির কারণ দর্শানোর নোটিশ গতকাল রাতেই রুমিন ফারহানার কাছে পাঠানো হয়েছে।
এদিকে রুমিন ফারহানাকে নিয়ে কুৎসা রটনা, অশালীন ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে আশুগঞ্জ উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আলমগীর খাঁ এবং রুমিন ফারহানার পোশাক নিয়ে বাজে মন্তব্য করাসহ তাঁকে নিয়ে মানহানিকর বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে আশুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে একই নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি। আলমগীরকে আগামীকাল বুধবার ও হাবিবুর রহমানকে বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে রোববার স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার জাহান। এ বিষয়ে গতকাল বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে রুমিন ফারহানা প্রশ্ন তোলেন, রিটার্নিং কর্মকর্তা তাঁকে শোকজ ও সশরীর উপস্থিত হওয়ার আদেশ দিতে পারেন কি না।