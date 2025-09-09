ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করেন এলাকাবাসী। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ গোলচত্বর এলাকায়
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে আবারও মহাসড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদকব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ (সদর-বিজয়নগর) আসনের দুটি ইউনিয়নকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ) আসনে যুক্ত করার প্রতিবাদে ঢাকা–সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করেছেন এলাকাবাসী। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে পৌনে ১টা পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ ছিল। এতে মহাসড়কের পাঁচ কিলোমিটারজুড়ে যানজট সৃষ্টি হয়ে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও সাধারণ মানুষ।

আশুগঞ্জ গোলচত্বরে সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের ব্যানারে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, গণঅধিকার পরিষদের নেতা–কর্মীসহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ অংশ নেন। সমাবেশ শেষে তাঁরা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ করেন।

সমাবেশে বক্তব্য দেন সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের সভাপতি ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. শাহজাহান সিরাজ, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মো. শাহজাহান ভূঁইয়া, এনসিপির আশুগঞ্জ উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারী আমিনুল ইসলাম। তাঁরা অভিযোগ করেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল–আশুগঞ্জ) আসন সব সময় অবহেলিত ছিল। এখন বিজয়নগরের চান্দুরা ও বুধন্তি ইউনিয়ন যুক্ত করার মাধ্যমে নতুন ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে ইউনিয়ন দুটি আবারও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনে ফেরানোর দাবি জানান তাঁরা। অন্যথায় রেল, নৌ, সড়ক অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ৪ সেপ্টেম্বর ৩৭টি নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্বিন্যাসের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে। এতে বিজয়নগরের বুধন্তি ও চান্দুরা ইউনিয়ন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ থেকে কেটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে যুক্ত করা হয়েছে। এর আগে খসড়া তালিকা নিয়েও পক্ষ–বিপক্ষের তর্ক–বিতর্ক এবং নির্বাচন কমিশনে শুনানিতে হট্টগোল হয়েছিল।

