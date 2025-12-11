কক্সবাজার বিমানবন্দরের নির্মাণাধীন লাইটিং জেটি উচ্ছেদের সুপারিশ বিআইডব্লিউটিএর

কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় সমুদ্রবক্ষে নির্মাণাধীন লাইটিং জেটিসহ অন্যান্য স্থাপনা উচ্ছেদের সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) গঠিত তদন্ত কমিটি।
গতকাল বুধবার নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার একান্ত সচিব বরাবর পাঠানো তদন্ত প্রতিবেদন লাইটিং জেটি উচ্ছেদসহ কয়েকটি সুপারিশ তুলে ধরা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করেন বিআইডব্লিউটিএর চেয়ারম্যান আরিফ আহমেদ মোস্তফা। প্রথম আলোকে এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন বিআইডব্লিউটিএর একজন কর্মকর্তা।
তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘কক্সবাজার বিমান বন্দর রানওয়ে সম্প্রসারণ’ প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী চ্যানেলের অভ্যন্তরে জেটি ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে। তাতে নৌ চ্যানেলের ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতির পরিমাণ ৪ কোটি ১২ লাখ ৬৩ হাজার ৮৩০ টাকা। তদন্ত কমিটি সম্প্রতি সরেজমিন অনুসন্ধান করে এই ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে। ক্ষতির এই টাকা আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণের কথাও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
প্রতিবেদনে চারটি সুপারিশ তুলে ধরা হয়। এগুলো হলো, মহেশখালী সাগর চ্যানেলে পাইলিং করে বিমান অবতরণে সহায়ক কাঠামো (লাইটিং জেটি) অপসারণের জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে (বেবিচক) চিঠি দেওয়া। মহেশখালী চ্যানেলে রানওয়ে সম্প্রসারণের ফলে চ্যানেল ও সংলগ্ন নৌপথে ভবিষ্যতে কী প্রভাব পড়বে—তার জন্য বেবিচকের অর্থায়নে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমীক্ষা করা, বিমানবন্দর সম্প্রসারণের কাজে মালামাল পরিবহনের জন্য ভূমি ব্যবহার, অস্থায়ী জেটি নির্মাণ ইত্যাদি বাবদ বেবিচক হতে বিআইডব্লিউটিএর অনুকূলে ৪ কোটি ১২ লাখ ৬৩ হাজার ৮৩০ টাকা বকেয়া রাজস্ব আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ এবং মহেশখালী চ্যানেল রক্ষার জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি আন্তমন্ত্রণালয় সভার আয়োজন করা।
এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে কক্সবাজার বিমানবন্দর রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (পিডি) ইউনুস ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, সরকারি টাকায় রানওয়েসহ নানা অবকাঠামো নির্মাণ হচ্ছে। উচ্ছেদ করতে হলে সরকার করবে। আর ক্ষতিপূরণের টাকাও দেবে সরকার। সে ক্ষেত্রে তাঁর করার কিছু নেই।
ইউনুস ভূঁইয়া বলেন, প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে সমুদ্রের তলদেশ ভরাট করে ১ হাজার ৭০০ ফুট লম্বা রানওয়ে নির্মাণ হয়েছে। এখন রানওয়ের শেষপ্রান্তে (মহেশখালী সাগর চ্যানেলে) আরও এক কিলোমিটার ‘লাইট ব্রিজ’ জেটি নির্মাণ করা হচ্ছে। বাতি দেখে রানওয়েতে বিমানের উড্ডয়ন-অবতরণ ঘটবে। বর্তমানে রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্পের ৮৭ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। প্রতিরক্ষা বাঁধ, সীমানাপ্রাচীরসহ অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে আরও ১৫-২০ দিন সময় লাগতে পারে।
বেবিচকের তথ্য অনুযায়ী, কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৩ হাজার ৭০৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে ঝিনুক আকৃতির দৃষ্টিনন্দন আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণ প্রকল্পে ব্যয় হচ্ছে ২৭৭ কোটি টাকা। গত ১২ অক্টোবর কক্সবাজার বিমানবন্দরকে ‘আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর’ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১২ দিনে মাথায় সেই ঘোষণা বাতিল করা হয়।