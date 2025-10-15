জেলা

নড়াইলের সাবেক এমপি কবিরুল আরও চার মামলায় গ্রেপ্তার

নড়াইল
আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য কবিরুল হক
নড়াইলের কালিয়া ও নড়াগাতী থানায় হওয়া চারটি মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) কবিরুল হক মুক্তিকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। সেই সঙ্গে এসব মামলায় জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে আদালতে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন। আজ বুধবার সকালে নড়াইলের কালিয়া ও নড়াগাতী আমলি আদালতের বিচারক সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রত্না সাহা ও মারুফ হাসান পৃথকভাবে এ আদেশ দেন। পরে তাঁকে নড়াইল জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

আদালতের অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি (এপিপি) আজিজুল ইসলাম ও আদালত পুলিশের পরিদর্শক সরেস চন্দ্র প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আইনজীবী ও আদালত পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ২৫ সেপ্টেম্বর রাজধানীর গুলশান থানায় করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গুলশানের নিকেতন এলাকার একটি বাসা থেকে কবিরুলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ছয় দিনের রিমান্ড শেষে ১ অক্টোবর আদালতে হাজির করলে তাঁকে কেরানীগঞ্জ কারাগারে পাঠানো হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর নড়াইলের কালিয়া ও নড়াগাতী থানায় কবিরুলের বিরুদ্ধে চারটি মামলা হয়েছিল। এসব মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর জন্য নড়াইলের সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তারা। এর পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার কেরানীগঞ্জ কারাগার থেকে কবিরুলকে নড়াইল কারাগারে আনা হয়। আজ বুধবার সকালে তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়। এ সময় নড়াইলের আদালত ওই চার মামলায় কবিরুলকে গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দেন। পরে কবিরুলের আইনজীবীরা জামিনের আবেদন করেন। কিন্তু আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

কবিরুল হক নড়াইল-১ আসন থেকে ২০০৮ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে আওয়ামী লীগ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। গত বছর গণ–অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর দলটির অনেক নেতার মতো কবিরুলও আত্মগোপনে চলে যান। শেষ পর্যন্ত গুলশানের নিকেতন এলাকার একটি বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশনও।

