রাজবাড়ীতে পদ্মায় দেখা গেল কুমির, আতঙ্কে বাসিন্দারা

রাজবাড়ী সদর উপজেলার উড়াকান্দা এলাকার পদ্মা নদীতে মাঝারি আকারের একটি কুমির দেখতে পাওয়ার কথা জানিয়েছেন বাসিন্দারা। এতে এলাকাবাসী আতঙ্কে আছেন।
গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের পর কয়েকবার কুমিরটি ভেসে উঠতে দেখেন স্থানীয় কয়েকজন। এর আগেও একাধিকবার কুমিরটি ভেসে উঠতে দেখেন কেউ কেউ।
স্থানীয় কয়েকজনের ভাষ্য, সদর উপজেলার বরাট ইউনিয়নের ২৮নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে পদ্মা নদীতে দুই দিন ধরে মাঝেমধ্যে একটি কুমির ভেসে উঠছে। যেখানে কুমিরটি ভেসে উঠছে, সেখানে স্থানীয় লোকজন নিয়মিত গোসল করে থাকেন। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে কুমির নিয়ে ভয় ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।
২৮নং উড়াকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাশেদুল হাসান বলেন, গতকাল দুপুরে স্থানীয় লোকজন কুমির দেখতে পেয়ে পদ্মার পাড়ে এসে ভিড় করেন। হঠাৎ পদ্মা নদী ও বিদ্যালয়ের সামনে কুমির দেখতে পাওয়ায় তাঁরা আতঙ্কের মধ্যে আছেন। বিষয়টি তাঁরা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।
স্থানীয় উড়াকান্দা এলাকার বাসিন্দা এনায়েত মওলা বলেন, আজ বুধবার সকালেও কুমিরটি দেখা গেছে। সকালে এলাকার এক গৃহবধূ নদীতে কাপড় ধোয়ার জন্য গেলে কুমিরটি দেখে ভয়ে চিৎকার করে চলে আসেন।
রাজবাড়ী সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও প্রশিক্ষণকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী বন সংরক্ষক (ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) সানজিদা সুলতানা আজ সকালে বলেন, ‘গতকাল বিকেলে আমরা পদ্মা নদীতে কুমিরের দেখা পাওয়ার খবর জানতে পেরেছি। সবার সচেতনতার জন্য প্রাথমিকভাবে আমরা আজ এলাকায় মাইকিংয়ের ব্যবস্থা করেছি। কুমিরের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য আমাদের বন বিভাগ কয়েক দিন সেখানে পাহারা দেবে। এরপর আমরা কুমিরটি কী করা যায়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব।’
এ প্রসঙ্গে রাজবাড়ী সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিরুপমা রায় প্রথম আলোকে বলেন, ‘তাৎক্ষণিকভাবে আমি বন বিভাগের কর্মকর্তাদের পদ্মা নদীর উড়াকান্দা এলাকায় যাতে আপাতত কেউ না নামেন, এ জন্য আজই নদীর পাড়ে সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড স্থাপন এবং লাল কাপড় টানানোর কথা বলেছি। পাশাপাশি উপজেলা প্রশাসন থেকেও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে বাড়তি নজরদারি করতে বলা হয়েছে।’