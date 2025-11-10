কক্সবাজারের টেকনাফ পৌরসভার প্রধান সড়কে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরীর সমর্থকদের বিক্ষোভ মিছিল। আজ বিকেলে
কক্সবাজারের টেকনাফ পৌরসভার প্রধান সড়কে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরীর সমর্থকদের বিক্ষোভ মিছিল। আজ বিকেলে
জেলা

কক্সবাজার-৪ আসন

টেকনাফে এবার মাঠে বিএনপির প্রার্থী শাহজাহানের সমর্থকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদককক্সবাজার

কক্সবাজার-৪ (উখিয়া–টেকনাফ) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও চারবারের সাবেক সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরীর সমর্থকেরা বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন। আজ সোমবার বিকেলে টেকনাফ পৌরসভার প্রধান সড়কে এ কর্মসূচি হয়।

দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাবেশ থেকে বক্তারা বলেন, জনপ্রিয়তা ও দক্ষতা বিবেচনা করেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শাহজাহান চৌধুরীকে মনোনয়ন দিয়েছেন। তিনি বর্তমানে জেলা বিএনপির সভাপতি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে নেতা–কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে টেকনাফ বাসস্টেশনের ঝরনা চত্বর মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। ব্যানারে লেখা ছিল, ‘ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রবিরোধী ও নির্বাচন বানচালের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল’। মিছিলে উপজেলা ও পৌর বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ অঙ্গসংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী অংশ নেন। শাহজাহান চৌধুরী এতে উপস্থিত ছিলেন না।

সন্ধ্যায় ঝরনা চত্বরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন টেকনাফ উপজেলা বিএনপির সভাপতি হাসান সিদ্দিকী। বক্তব্য দেন পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শাহাদাত হোসেন, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেন, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মো. কাইয়ুম, জেলা বিএনপির সদস্য মো. আব্দুল্লাহ, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক হারুন অর রশিদ প্রমুখ।

বক্তারা অভিযোগ করেন, দলের হাইকমান্ডের নির্দেশ অমান্য করে টেকনাফে রাতের আঁধারে মশালমিছিল ও সড়ক অবরোধ করে বিএনপির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নের চেষ্টা চলছে। তাঁরা বলেন, এসব কর্মকাণ্ড ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রবিরোধী ও নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রের অংশ।

উল্লেখ্য, গতকাল রোববার রাতে টেকনাফ পৌরসভার প্রধান সড়কে মশালমিছিল ও সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন দলের আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী ও জেলা বিএনপির অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর সমর্থকেরা। তাঁরা শাহজাহান চৌধুরীর মনোনয়ন বাতিল করে আব্দুল্লাহকে প্রার্থী করার দাবি জানান।

বিএনপি নেতা শাহাদাত হোসেন বলেন, গতকালের মশালমিছিলের ঘটনায় দলীয় নেতা–কর্মীরা হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এর প্রতিবাদেই আজকের বিক্ষোভ সমাবেশ।

বিক্ষোভ মিছিল প্রসঙ্গে জানতে চাইলে জেলা বিএনপির সভাপতি শাহজাহান চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, টেকনাফের একটি মহল বিএনপির নাম ভাঙিয়ে রাতের বেলায় মশালমিছিল ও সড়ক অবরোধ করে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এর প্রতিবাদেই আজকের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি। সমাবেশে জনগণকে ধানের শীষে ভোট দিয়ে তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ৩ নভেম্বর ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। এর মধ্যে কক্সবাজার–৪ আসনে শাহজাহান চৌধুরী বিএনপির প্রার্থী মনোনীত হন।

Also read: বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে টেকনাফে মশালমিছিল, সড়ক অবরোধ
আরও পড়ুন