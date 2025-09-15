মাছ ধরার নৌযানে ১ লাখ ২০ হাজার ইয়াবা, দুজন গ্রেপ্তার

কক্সবাজারের টেকনাফের কায়ুকখালীয়া ফিশারিঘাট এলাকায় একটি মাছ ধরার নৌযান থেকে ১ লাখ ২০ হাজার ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ সময় দুজনকে আটক করা হয়েছে। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় বিজিবি এ অভিযান পরিচালনা করে।
আটক দুজন হলেন টেকনাফ উপজেলার জাদিমুরা ২৭ নম্বর রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরের এ-ব্লকের বাসিন্দা মো. আনাছ (৪০) ও টেকনাফ পৌরসভার জালিয়াপাড়ার বাসিন্দা মো. সাদেক (১৯)।
বিজিবি জানায়, মিয়ানমার থেকে মাছ ধরার জালে ইয়াবার একটি চালান নিয়ে আসা হয়েছে, গোপনে এমন খবর পেয়ে টেকনাফ ২ বিজিবি ও উখিয়া-৬৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের দুটি দল কায়ুকখালীয়া ফিশারিঘাটে যৌথ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় একটি মাছ ধরার নৌযান থেকে দুই ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করলে ধাওয়া দিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। পরে নৌযানটিতে তল্লাশি চালিয়ে জালের ভেতর বিশেষ কৌশলে রাখা ১২টি প্যাকেটে ১ লাখ ২০ হাজার ইয়াবা বড়ি পাওয়া যায়।
বিজিবির কর্মকর্তারা বলেন, আটক ব্যক্তিদের তথ্য অনুযায়ী, নৌযানটির মালিকের নির্দেশনা অনুযায়ী মাদকের চালানটি মিয়ানমারের জিঞ্জিরা নামে এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এটি টেকনাফের লবণঘাট এলাকায় পৌঁছানোর কথা ছিল।
টেকনাফ পৌর ফিশিং ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি সাজেদ আহমেদ বলেন, ‘এ ঘাটে অঙ্গীকারনামা দিয়ে প্রতিটি নৌযান মাছ শিকারে যায়। অঙ্গীকারনামায় বলা হয়, এসব নৌযান কোনো অবৈধ বা নিষিদ্ধ কাজে ব্যবহার করা হবে না। মাদক পাচারে অভিযুক্ত নৌযানটির মালিকের বিরুদ্ধে সমিতির পক্ষ থেকে নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
উখিয়া-৬৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে টেকনাফ থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।