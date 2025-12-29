জেলা

সুনামগঞ্জ-৫

স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা বিএনপি নেতা মিজান চৌধুরীর

নিজস্ব প্রতিবেদকসুনামগঞ্জ
মিজানুর রহমান চৌধুরী
ছবি : সংগৃহীত

সুনামগঞ্জ-৫ আসনে (ছাতক ও দোয়ারাবাজার) বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি আজ মনোনয়ন ফরম জমা দেবেন বলে জানিয়েছেন।

এই আসনে বিএনপির দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কলিম উদ্দিন আহমদ (মিলন)। তিনি এই আসন থেকে তিনবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

মিজানুর রহমান চৌধুরী দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ছাতক উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান। কলিম উদ্দিন আহমদকে দলীয় প্রার্থী ঘোষণার পর প্রার্থী পরিবর্তন ও মিজানুর রহমানকে প্রার্থী করার দাবিতে নির্বাচনী এলাকায় বিক্ষোভ ও সমাবেশ হয়েছে। মিজানুর রহমান চৌধুরী এই আসনে ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেন।

রোববার রাতে নিজের ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা জানান মিজানুর রহমান চৌধুরী। ২০১৮ সালে বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে এখানে নির্বাচন করে তিনি এবং তাঁর কর্মী-সমর্থকেরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন জানিয়ে মিজানুর রহমান চৌধুরী তাঁর পোস্টে লিখেন,‘যে কোনো দুর্যোগ, দুঃসময়ে ছাতক ও দোয়ারাবাজার উপজেলাবাসীর পাশে ছিলাম এবং দলের জন্য নিরন্তর কাজ করেছি। কিন্তু আমি মনোনয়নবঞ্চিত হওয়ার পর ছাতক-দোয়ারাবাজার উপজেলার অগণিত মানুষের নীরব কান্না, কষ্ট, হতাশা অনুভব করেছি। নেতা–কর্মী, সাধারণ মানুষ আমাকে সাহস, সমর্থন দিয়ে অনুরোধ করেছেন আমি যেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হই। এমন নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, আবদার আমি উপক্ষো করতে পারিনি বলেই আজ স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

কলিম উদ্দিন আহমদ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি ২০১৮ সালের নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাননি। এরপরও দলের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছেন। তিনি আশা করেন, এবারও সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে ধানের শীষের পক্ষে থাকবেন।

Also read:দলের নির্দেশে মনোনয়ন ফরম তোলার কথা জানালেন বিএনপি নেতা কামরুজ্জামান
আরও পড়ুন