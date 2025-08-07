সিদ্ধিরগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার বিএনপির দুই নেতাকে ৩০ দিনের আটকাদেশ

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার মহানগর শ্রমিক দলের সভাপতি এস এম আসলাম এবং জেলা তরুণ দলের সভাপতি টি এইচ তোফাকে ৩০ দিনের আটকাদেশে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা এ আটকাদেশ দেন।
এর আগে চাঁদাবাজির অভিযোগে গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে অভিযান চালিয়ে সিদ্ধিরগঞ্জের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের এসও রোড এলাকার বাসা থেকে এস এম আসলাম এবং সিদ্ধিরগঞ্জের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের আজিবপুর এলাকা থেকে টি এইচ তোফাকে তাঁর বাসা থেকে আটক করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
এস এম আসলাম নারায়ণগঞ্জ মহানগর শ্রমিক দলের সভাপতির পাশাপাশি সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপির সহসভাপতির দায়িত্বও পালন করছেন। অন্যদিকে টি এইচ তোফা জেলা তরুণ দলের সভাপতি ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক।
গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল ইসলাম প্রথম আলোকে জানান, ৩০ দিনের আটকাদেশে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে তাঁদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩ (২) ধারায় ডিটেনশনের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর আবেদন করা হয়।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশের এক কর্মকর্তা প্রথম আলোকে জানান, সিদ্ধিরগঞ্জের গোদনাইলে অবস্থিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের পদ্মা অয়েল ডিপো ও মেঘনা অয়েল ডিপো এই দুই জ্বালানি তেলের ডিপোসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজির অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এ বিষয়ে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) তারেক আল মেহেদী প্রথম আলোকে জানান, চাঁদাবাজির অভিযোগে এস এম আসলাম ও টি এইচ তোফাকে ৩০ দিনের আটকাদেশের আদেশ দিয়েছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।