গাজীপুরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে সিএনজিচালকদের বিক্ষোভ

পুলিশের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ তুলে গাজীপুরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকেরা। আজ রোববার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে নগরের নাওজোর এলাকায় তাঁরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন।
অটোরিকশাচালকদের অবরোধের কারণে ব্যস্ততম ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং আগামীকাল সোমবার পরিবহনশ্রমিক নেতাদের সঙ্গে প্রশাসন বৈঠক করে দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে বেলা পৌনে দুইটার দিকে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। পরে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নগরের নাওজোর এলাকায় প্রথমে বেশ কয়েকজন অটোরিকশাচালক মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে তাঁদের সঙ্গে অন্য চালকেরা যোগ দিলে তাঁরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে মহাসড়কের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
বিক্ষোভকারীদের দাবি, পুলিশ গাড়ি ধরলেই আড়াই হাজার টাকার মামলা ঠুকে দেয়। সেই টাকা পরিশোধে অক্ষম হয়ে অনেকে পুলিশকে চাঁদা দিতে বাধ্য হন। এ ছাড়া গাজীপুরে নিবন্ধিত গাড়ি গাজীপুরে চলতে গেলেও নানাভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়। এ জন্য তাঁরা বিক্ষোভ করছেন।
সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক হামিদুল ইসলাম বলেন, ঢাকা-টাঙ্গাইল ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালাতে গিয়ে তাঁরা নানা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। বিভিন্ন স্থানে পুলিশ অন্যায়ভাবে গাড়ি আটকে মামলা দেয়। এ ছাড়া পুলিশের কতিপয় সদস্য চাঁদাবাজি করেন। এসব অন্যায় ও অনিয়মের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ করেছেন।
এদিকে মহাসড়কের উভয় লেন অবরোধ করায় দুই দিকে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন চালক ও যাত্রীরা। খবর পেয়ে পুলিশ ও শ্রমিক নেতারা ঘটনাস্থলে গিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। একপর্যায়ে তাঁদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলে অটোরিকশাচালকেরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। এরপর মহাসড়কে যান চলাচল শুরু হয়।
গাজীপুর মহানগরের বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহিন খান বলেন, সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকেরা মহাসড়ক অবরোধ করেছিলেন। আগামীকাল সোমবার তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে পরিবহনশ্রমিক নেতা ও প্রশাসন বৈঠক করবে। দাবি মানার আশ্বাস পেয়ে শ্রমিকেরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত আছে। যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।