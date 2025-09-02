আহত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন আশরাফ মোল্যা (৫৫)। আজ মঙ্গলবার দুপুরে নড়াইল জেলা হাসপাতালে
আহত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন আশরাফ মোল্যা (৫৫)। আজ মঙ্গলবার দুপুরে নড়াইল জেলা হাসপাতালে
জেলা

নড়াইলে চোরকে চিনে ফেলায় বাড়ির মালিককে কুপিয়ে জখম

প্রতিনিধিনড়াইল

গভীর রাতে ঘরে ঢুকেছিল একদল চোর। হঠাৎ টের পেয়ে বাড়ির মালিকের ঘুম ভেঙে যায়। দলটির একজনকে চিনে ফেলায় তাঁকে কুপিয়ে পালিয়ে যায় চোরেরা। গতকাল সোমবার রাতে নড়াইল সদর উপজেলার বাঁশগ্রাম ইউনিয়নের বগুড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আশরাফ মোল্যা (৫৫)। তিনি একই এলাকার নূর মোহাম্মদ মোল্যার ছেলে ও পেশায় কৃষক।

ওই পরিবারের একাধিক সদস্য জানান, গতকাল রাতের খাবার খেয়ে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েন। আনুমানিক দিবাগত রাত একটার দিকে বেড়া কেটে বারান্দার একটি কক্ষে প্রবেশ করে একদল চোর। কক্ষটিতে ধান রাখা ছিল। ধান চুরির সময় হঠাৎ আশরাফের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি টর্চলাইট হাতে বারান্দার কক্ষের দিকে গিয়ে চোরদের একজনকে চিনে ফেলেন। আশরাফের মাথা ও বাঁ হাতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ দেয় তারা। এ সময় আশরাফের চিৎকারে পরিবারের অন্য সদস্য ও আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। তখন চোরের দল পালিয়ে যায়। পরে আশরাফকে উদ্ধার করে নড়াইল জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।

আশরাফের ছেলে লিপটন মোল্যা অভিযোগ করেন, ‘এর আগেও একবার আমাদের বাসা থেকে ধান চুরি হয়েছিল। কিন্তু চোরকে ধরা যায়নি। গতকাল আবার চুরি করতে এলে একজন চোরকে বাবা চিনে ফেলেন। এ কারণে আমার বাবাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। তবে এ যাত্রায় বাবা বেঁচে গেছেন। আমাদের ধারণা, এর আগেরবারও একই দল ধান চুরি করেছিল। বিষয়টি আমরা পুলিশকে জানিয়েছি।’

লিপটন মোল্যা জানান, পুলিশের কাছে তাঁরা মৌখিক অভিযোগ করেছেন। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও হাসপাতালে তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা করেছে। চোরের দলের একজনের বাড়ি তাঁদের গ্রামে। এসব তথ্য তাঁরা পুলিশকে জানাবেন।

এ বিষয়ে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন নড়াইল সদর থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাজেদুল ইসলাম।

আরও পড়ুন