গাজীপুরে চুরির অভিযোগে গাছে বেঁধে হাতুড়িপেটা, যুবকের হাউমাউ চিৎকার

গাজীপুরের কালিয়াকৈর বাজার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় চুরির অভিযোগে এক যুবককে গাছের সঙ্গে বেঁধে হাতুড়িপেটা করা হয়েছে। কুরবান আলী নামের এক বাসমালিকের বিরুদ্ধে তাঁকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়।
কুরবান আলীর বাড়ি দিনাজপুর জেলায়। তবে তিনি কালিয়াকৈর উপজেলার চাপাইর এলাকায় বিয়ে করে টান কালিয়াকৈর এলাকায় বসবাস করেন। তিনি কালিয়াকৈর থেকে ঢাকার মিরপুর ১২ নম্বর রুটে চলা রাজধানী পরিবহনের তিনটি বাসের মালিক।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার দুপুরে কালিয়াকৈর বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে এক যুবককে আটক করেন কুরবান আলী। পরে তাঁকে বাস চুরির অভিযোগে একটি নারকেলগাছের সঙ্গে দুই হাত বেঁধে নানাভাবে মারধর করতে থাকেন। একপর্যায়ে কুরবান আলী একটি হাতুড়ি দিয়ে এলোপাতাড়ি ওই যুবকের দুই হাত ও দুই পায়ে আঘাত করেন। এ সময়ে ওই যুবক হাউমাউ করে চিৎকার করতে থাকেন। উপস্থিত অনেকেই মারধরের দৃশ্য দেখলেও প্রতিবাদ না করে ভিডিও করতে থাকেন। পরে ভিডিওটি গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে সমালোচনা শুরু হয়।
স্থানীয় লোকজন জানান, কালিয়াকৈর বাসস্ট্যান্ডের পাশেই কুরবান আলীর একটি গ্যারেজ আছে। রাজধানী পরিবহনের তাঁর তিনটি বাস আছে। তিন মাস আগে এক যুবককে একটি বাস চালাতে দেন তিনি। বেশ কিছুদিন বাসটি চালিয়ে ঢাকার মিরপুর এলাকায় একটি গলিতে বাসটি রেখে নিখোঁজ হন ওই যুবক। পরে কুরবান আলী পুলিশের সহায়তায় বাসটি উদ্ধার করে।
ভিডিওতে দেখা যায়, কালো গেঞ্জি পরা এক যুবককে একটি নারকেলগাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। চারপাশ থেকে তাঁকে লোকজন ঘিরে রেখেছে। তাঁদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে বকাঝকা করে পাশের একজনের কাছ থেকে হাতুড়ি নিয়ে এলোপাতাড়ি পেটাতে থাকে। এ সময়ে বাধা অবস্থায় যুবক চিৎকার করে বলতে থাকে, ‘আমি কী করছি ভাই, আমারে কেন মারতাছেন? আমি কিছু করি নাই। আমারে মাইরেন না, আমার পরিবার আছে।’ এ সময়ে কুরবান আলী হাতুড়ি নিয়ে পেটাতে থাকেন আর বলতে থাকে, ‘তুই ডাকাত, তুই ডাকাতি করছস। তোর আইজক্যা খবর খবর আছে।’
এ বিষয়ে বাসমালিক কুরবান আলী প্রথম আলোকে বলেন, ‘তাকে আমি স্থানীয়দের কথায় বাসটি চালাতে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমার বাস চুরি করে নিয়ে চলে যায়। পরে পুলিশের সহায়তায় মিরপুর এলাকার একটি গলি থেকে বাসটি উদ্ধার করা হয়।’ হাতুড়ি দিয়ে কেন পিটিয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘মারধর করা হয়নি, তাকে হাতুড়ি দিয়ে হাতে পায়ে মারার ভয় দেখানো হয়েছে।’
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘ঘটনাটি শুনেছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত ওই ঘটনায় কেউ আমাদের কাছে অভিযোগ দেয়নি। তবে যে ব্যক্তিকে পিটানো হয়েছে, তাঁকে খুঁজে বের করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’