পছন্দের নুডলস শ্বাসনালিতে আটকে প্রাণ গেল সাত মাস বয়সী ফাতেমার

সাত মাস বয়স ছিল শিশুটির। মায়ের বুকের দুধ খাওয়া ছেড়েছিল আগেই। তাই পাঁচ মাস বয়স থেকেই মসলাবিহীন সেদ্ধ নুডলস খাওয়ানো হতো তাকে। সেই নুডলস শ্বাসনালিতে আটকে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে প্রাণ গেল শিশু ফাতেমা জান্নাতের।
গতকাল বুধবার রাত ১১টার দিকে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার সোনাকানিয়া ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড ডিলার পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। শিশুটি ওই এলাকার জাহেদুল ইসলামের মেয়ে।
পরিবারের সদস্যরা জানান, শিশুটিকে একটি নুডলস তিন ভাগে ভাগ করে খাওয়ানো হতো। সে নিজেও এ খাবার পছন্দ করত। তবে একসঙ্গে বেশি নুডলস দেওয়ায় তা শিশুটির শ্বাসনালিতে আটকে যায়। এতেই দম বন্ধ হয়ে শিশুটির মৃত্যু হয়।
শিশু ফাতেমার দাদি শাহীন আক্তার প্রথম আলোকে বলেন, ‘নুডলস আটকে যাওয়ার পর আমরা ফাতেমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। চিকিৎসক জানিয়েছেন খাবার আটকে শ্বাস নিতে না পারায় তার মৃত্যু হয়েছে।’ আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।
সাতকানিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. জসিম উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, শিশুর শ্বাসনালিতে খাবার বা অন্য কোনো বস্তু আটকে গেলে পা ধরে উল্টে মাথা নিচের রাখতে হয়। এরপর পেট চেপে ধরে পিঠ চাপড়াতে হয়। এতে খাবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। ১০ মিনিটের মধ্যে সেটি বের করা না গেলে শ্বাস বন্ধ হয়ে শিশুর মৃতুর আশঙ্কা থাকে।