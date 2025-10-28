এ কে আজাদের গাড়িবহর চলে যাওয়ার সময় সমকাল পত্রিকার একটি গাড়ি (বাঁয়ে) ও ডিবি পুলিশের একটি গাড়ির সামনের কাচ ভাঙচুর করা হয়
ফরিদপুরে এ কে আজাদের গাড়িবহরে হামলার ঘটনায় মামলা, সব আসামির জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদকফরিদপুর

ফরিদপুর-৩ (সদর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও হা-মীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে আজাদের গাড়িবহরে হামলার ঘটনায় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের ৩৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার মামলার সব আসামিকে জামিন দিয়েছেন আদালত।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফরিদপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সদস্য জসীম উদ্দিন মৃধা। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, আজ ফরিদপুর এক নম্বর আমলি আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নাসিম মাহমুদের আদালত প্রত্যেক আসামিকে ১০০ টাকার বন্ডে অভিযোগপত্র গঠন না হওয়া পর্যন্ত জামিন মঞ্জুর করেন।

১৯ অক্টোবর বিকেলে সদর উপজেলার কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের পরমানন্দপুর বাজারে গণসংযোগ করতে গেলে এ কে আজাদের গাড়িবহরে হামলার ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে ২২ অক্টোবর ফরিদপুর কোতোয়ালি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেন হা-মীম গ্রুপের গাড়িচালক ও সদরের কৈজুরি ইউনিয়নের তুলাগ্রামের মো. জুয়েল শেখ (২৮)। পরে ২৪ অক্টোবর অভিযোগটি মামলা হিসেবে নেয় পুলিশ।

মামলায় কৃষ্ণনগর ও পাশের কানাইপুর ইউনিয়ন বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ জেলা জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার (জাসাস) ৩৬ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনকে আসামি করা হয়।

কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আবদুল্লাহ বিশ্বাস বলেন, ২৪ অক্টোবর মামলাটি গ্রহণ করে পরদিন আদালতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাহেব আলী বলেন, মামলার তদন্ত চলছে। মামলার সব আসামি আজ আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন।

