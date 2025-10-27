জেলা

কুমারখালীতে ডিসির সভায় এনসিপি নেতাকে কটূক্তির অভিযোগ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদককুষ্টিয়া
কুষ্টিয়া জেলার মানচিত্র
কুষ্টিয়া জেলার মানচিত্র

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে এক বিএনপি নেতা উপজেলা জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম সমন্বয়কারী জুলাই যোদ্ধা আসাদুজ্জামান আলী খানকে ‘চাঁদাবাজসহ বিভিন্ন ধরনের কটূক্তি’ করেছেন বলে অভিযোগ করেছে এনসিপি। সোমবার রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এনসিপির উপজেলা শাখার প্রধান সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দিন ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সমন্বয়কারী আবুল হাসিম এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁরা জেলা প্রশাসকের সঙ্গে সুশীলদের মতবিনিময় সভায় দেওয়া বিএনপি নেতার বক্তব্য প্রত্যহারের দাবিও জানান।

তবে উপজেলা এনসিপির এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি কারও নাম নিয়ে বক্তব্য দিইনি। বলেছি, ৫ আগস্টের পর সমন্বয়ক পরিচয়ে অনেকেই চাঁদাবাজি, মামলা–বাণিজ্যসহ নানা অপকর্ম করেছে। আমরা বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও ফল হয়নি। এসবের বিরুদ্ধে আমরা সংবাদ সম্মেলনও করেছিলাম। এনসিপির নেতারা বিষয়টি ভুলভাবে নিচ্ছেন।’

আসাদুজ্জামান আলী উপজেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দলনের সাবেক সদস্যসচিব। এনসিপির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে নবাগত জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীনের সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষের মতবিনিময় সভার আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন। সভায় এক বক্তব্যে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান জুলাই যোদ্ধা আসাদুজ্জামান আলী খানকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন চাঁদাবাজির অভিযোগসহ বিভিন্ন ধরনের কটূক্তি করেন, যা সম্পূর্ণ মনগড়া, অজানা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক শিষ্ঠাচারবহির্ভূত বক্তব্য। আসাদুজ্জামান আলী খানের জন্য মানহানিকর এবং এনসিপির জন্য অসম্মানজনক।

এনসিপির কুমারখালী উপজেলা শাখার পক্ষ থেকে বক্তব্যের জন্য তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয় বিজ্ঞপ্তিতে। ভবিষ্যতে এ ধরনের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা থেকে বিএনপি নেতাকে বিরত থাকার জন্য ও দেওয়া বক্তব্য প্রত্যহারের দাবি জানায় উপজেলা এনসিপি।

আরও পড়ুন