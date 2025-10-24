ফুটবল খেলা দেখতে আবুল হোসেন কেন দুই দিন আগেই মাঠে এলেন

টাঙ্গাইলের সখিপুরে ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা দেখতে দুই দিন আগেই মাঠে হাজির হয়েছেন আবুল হোসেন নামের এক ব্যক্তি। তিনি এসেছেন নাটোরের সিংড়া উপজেলা থেকে।
আগামীকাল শনিবার বেলা সাড়ে তিনটায় উপজেলার কাকড়াজান ইউনিয়নের হামিদপুর ফুটবল মাঠে খেলা শুরু হবে। আবুল হোসেন গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে মাঠে আসেন। আয়োজক কমিটিকে জানিয়ে তিনি মাঠের পাশে বসে পড়েন। তাঁর বাড়ি নাটোরের সিংড়া উপজেলার সোনাইখাড়া গ্রামে। সেখান থেকে তিনি খেলা দেখতে এসেছেন।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সখিপুর উপজেলার কাকড়াজান ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের হামিদপুর ডিজিটাল ক্লাব ইউনিয়নের ওয়ার্ডভিত্তিক ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে। ইউনিয়নের নয়টি ওয়ার্ডের (৪ নম্বর ওয়ার্ড বাদে) আটটি ওয়ার্ডের ফুটবল দল অংশ নিয়েছে। ৪ অক্টোবর থেকে খেলা শুরু হয়। শনিবার ফাইনাল খেলায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ২ নম্বর ও ৫ নম্বর ওয়ার্ড ফুটবল দল। আয়োজক কমিটি ফাইনাল খেলায় মাঠে উপস্থিত প্রথম দর্শককে একটি মুঠোফোন পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।
আয়োজক কর্তৃপক্ষ হামিদপুর ডিজিটাল ক্লাবের সভাপতি ও ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম মণ্ডল প্রথম আলোকে বলেন, ‘খেলার মাঠের প্রথম দর্শকের পুরস্কার জিততে আবুল হোসেন ২০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে খেলা শুরুর দুই দিন আগেই আমাদের কাছে এসে হাজিরা দিয়েছেন। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাড়া ফেলেছে। আবুল আমাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। ব্যাপক প্রচার পাওয়ায় মাঠে দর্শকের সংখ্যাও বাড়বে।’
ইব্রাহিম মণ্ডল জানান, ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আযম খান। তিনি ওই দর্শকের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন।
আবুল হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি ফুটবল ভক্ত একজন মানুষ। দূরে গিয়ে খেলা দেখতে পছন্দ করি। ফেসবুকের মাধ্যমে জানতে পারি টাঙ্গাইলের হামিদপুর মাঠে ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হবে। সেই খেলায় প্রথম দর্শককের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আমি ভেবেছি, ওই খেলায় আমি প্রথম দর্শক হিসেবে উপস্থিত হব। পুরস্কার পেতে দুই দিন আগেই মাঠে চলে এসেছি।’
স্থানীয় বাসিন্দা গণমাধ্যমকর্মী ইসমাইল হোসেন বলেন, ‘আবুল হোসেনকে আমরা অভিনন্দন জানিয়েছি। তিনি আয়োজক কমিটির অনুপ্রেরণা। তাঁর জন্য রাতে থাকা–খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। তাঁকে পেয়ে এলাকাবাসী বেশ খুশি।’