কক্সবাজারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে প্রধান উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদককক্সবাজার

কক্সবাজারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে স্মারকলিপি দিয়েছে কক্সবাজার প্রেসক্লাব। আজ বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের হাতে এ স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এ সময় কক্সবাজার জেলায় কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসক্লাবের দেওয়া এ স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, কক্সবাজারের জনসংখ্যা ২৬ লাখের বেশি। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শরণার্থীশিবির কক্সবাজারে অবস্থিত। এ ছাড়া এ জেলায় রয়েছে অসীম প্রাকৃতিক সম্পদ, সমুদ্র অর্থনীতি ও সম্ভাবনাময় মানুষ। এ জেলায় বিশাল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চলমান থাকলেও কক্সবাজারে উচ্চশিক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। সরকারি একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থাকলেও উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতিবছর হাজারো শিক্ষার্থীদের চট্টগ্রাম কিংবা ঢাকায় যেতে হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে কক্সবাজারে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়, ২০২৩ সালের অক্টোবরে কক্সবাজারে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সুপারিশ করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এ সুপারিশে ভৌগোলিক দিক বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে চারটি বিশেষ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করারও সুপারিশ করা হয়েছিল। এগুলো হলো ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, সমুদ্রবিজ্ঞান, দুর্যোগবিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা ও মৎস্যবিজ্ঞান। তবে এ সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়নি। অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় এ জেলায় একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হলে জেলার তরুণ প্রজন্ম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠবে।

জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে প্রেসক্লাবের সভাপতি মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘পর্যটনের রাজধানী হিসেবে পরিচিত কক্সবাজার এখনো উচ্চশিক্ষায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। অথচ কক্সবাজার এখন দেশের আন্তর্জাতিক ব্যবসা, সুনীল অর্থনীতি ও আঞ্চলিক সংযোগের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে উঠছে। এ জেলায় একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি দীর্ঘদিনের। অথচ কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।’

স্মারকলিপি গ্রহণ করে জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল মান্নান বলেন, কক্সবাজারে অবশ্যই একটি প্রযুক্তিনির্ভর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন রয়েছে। এ জেলায় একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রধান উপদেষ্টাসহ সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে।

স্মারকলিপি দেওয়ার সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মমতাজ উদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকরাম চৌধুরী, নির্বাহী কমিটির সদস্য শামসুল হক, মোয়াজ্জেম হোসেন, জেলা সাংবাদিক ইউনিয়ন কক্সবাজারের সভাপতি নুরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছৈয়দ আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহেদ প্রমুখ।

