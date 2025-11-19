টঙ্গীর তা’মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা

গাজীপুরে তা’মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসার টঙ্গী ক্যাম্পাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ ও অভিযুক্ত তিন শিক্ষকের বহিষ্কারের জেরে মাদ্রাসাটি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
আজ বুধবার মাদ্রাসাটির টঙ্গী ক্যাম্পাসের অধ্যক্ষ মো. হেফজুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিশু বিভাগ থেকে কামিল পর্ব পর্যন্ত সব ক্লাস এবং আলিম দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ অন্যান্য নির্ধারিত কার্যক্রমে সংশ্লিষ্টদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চার দফা দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে বিক্ষোভ শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। এতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অভিযুক্ত শিক্ষকদের বহিষ্কারের দাবি জানান।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অভিযুক্ত তিন শিক্ষক—আতিকুর রহমান, সিবগাতুল্লাহ ও কামরুল ইসলামকে তাৎক্ষণিকভাবে বহিষ্কার করা হয়। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও উত্তেজনা পুরোপুরি না কাটায় আজ অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ।
এ বিষয়ে কথা বলতে অধ্যক্ষ মো. হেফজুর রহমানের মুঠোফোনে কল করলেও তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।