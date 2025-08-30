ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে ১০ মিনিটের ব্যবধানে চারটি যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষে ঘটনা ঘটে। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে শিবচর উপজেলার পাঁচ্চর এলাকায়
এক্সপ্রেসওয়েতে এক বাসের পেছনে তিনটি বাসের ধাক্কা, উৎসুকদের ভিড়ে গাড়ি চলেনি

প্রতিনিধিমাদারীপুর

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের মাদারীপুরের শিবচরে চারটি যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ঢাকামুখী লেনে এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শিবচর উপজেলার পাঁচ্চর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

হাইওয়ে পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, সকালে ফরিদপুর থেকে ঢাকাগামী গোল্ডেন লাইন পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক্সপ্রেসওয়ের বিভাজকের ওপর উঠে যায়। এতে আহত হন অন্তত পাঁচজন। এর প্রায় ১০ মিনিট পর আরও তিনটি যাত্রীবাহী বাস পরপর এসে ওই বাসকে ধাক্কা দিলে আরও ১৫ জন আহত হন।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশ গিয়ে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করে। সংঘর্ষের পর ঢাকামুখী লেনে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এক্সপ্রেসওয়ের দুই পাশে ভিড় করতে থাকেন উৎসুক জনতা। পরে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ঘটনাস্থলের প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় ব্যবসায়ী চন্দর রায় বলেন, যখন দুর্ঘটনা ঘটে, তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রথম বাসটি কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা না খেলেও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিভাজকের ওপর উঠে যায়। এরপর ১০ মিনিটের ব্যবধানে আরও তিনটি বাস পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। প্রথম বাসটি কাত হয়ে থাকায় অন্য বাসগুলো সেখানে ধাক্কা খায়। সব বাসের সামনের যাত্রীরাই বেশি আহত হয়েছেন।

মাদারীপুরের শিবচর হাইওয়ে থানার সার্জেন্ট সবুজ মিঞা বলেন, একটি বাসের পেছনে পরপর তিনটি বাস ধাক্কা দেয়। চারটি বাসের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গেছে, একটি বাসের সামনের চাকাও খুলে গেছে। দুর্ঘটনায় কেউ নিহত না হলেও কয়েকজন আহত হয়েছেন। চারটি বাস একসঙ্গে দুর্ঘটনার শিকার হওয়ায় উৎসুক জনতা ভিড় করায় এক্সপ্রেসওয়েতে এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দ্রুত আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

