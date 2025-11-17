নারায়ণগঞ্জে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। গতকাল রোববার রাতে সদর উপজেলার ফতুল্লার ইসদাইর এলাকায়
নারায়ণগঞ্জে গভীর রাতে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন, তাপে চালক জেগে ওঠায় রক্ষা

প্রতিনিধিনারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লায় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল রোববার দিবাগত রাত দুইটার দিকে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের ইসদাইর এলাকার আয়কর কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

বাসটির ভেতর ওই সময় ঘুমিয়ে ছিলেন চালক ও তাঁর সহকারী। তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি টের পাওয়ায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। তাঁদের দাবি, আগুন লাগার পরপরই নিয়ন্ত্রণে আনার ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো গেছে।

চালক নাসির উদ্দিন সাংবাদিকদের জানান, শহরের ১ নম্বর রেলগেট এলাকার রাসেল গার্মেন্টসের শ্রমিকদের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হয় বাসটি। গতকাল রাত ১২টার পর শ্রমিকদের সাইনবোর্ড এলাকায় নামিয়ে সহকারী নয়নকে নিয়ে বাসের ভেতর ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। গভীর রাতে আগুনের তাপে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। জেগে দেখেন চালকের আসনের অংশে আগুন জ্বলছে। ওই মুহূর্তে দুজনের চিৎকারে আশপাশের লোকজন জড়ো হন। তাঁরা পানি দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। খবর পেয়ে নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট এবং ফতুল্লা মডেল থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে কে বা কারা আগুন দিয়েছে, তা তিনি দেখেননি।

বাসে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানান ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, চালক ও সহকারীর সচেতনতায় বড় কোনো ক্ষতি হয়নি। ঘটনাস্থলসংলগ্ন সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে দুর্বৃত্তদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

